Geschreven op 3-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Supermarktketen Lidl opende woensdag 4 december haar nieuwe duurzame winkel aan de Terpstraat in Wieringerwerf.

Deze supermarkt beschikt over 480 zonnepanelen, energielabel A++++, energiezuinige LED verlichting en is net as alle andere Lidl supermarkten in Nederland aardgasvrij.

Deze Lidl supermarkt verkoopt geen tabakswaren en zet hiermee de volgende stap richting een rookvrije generatie. In nieuwe Lidl winkels worden geen sigaretten en tabak meer verkocht.

Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die stopt met de verkoop van sigaretten. De supermarktketen bouwt de verkoop richting 2022 gefaseerd af.

Wel vreemd dat die afbouw zo lang moet duren. Lijkt mij op zich vrij simpel. Gewoon vanaf nu niet meer verkopen. Dan heeft Lidl pas echt een stap gezet naar een rookvrije samenleving.

