Geschreven op 13-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Hyundai toont op de IAA in Hannover een concept fuell cell truck die in 2019 op de markt gaat komen.

Met deze vrachtwagen onderstreept Hyundai naar eigen zeggen zijn leidende rol op het gebied van brandstofceltechnologie.

Ruim 20 jaar geleden begon Hyundai met de ontwikkeling van waterstof-aangedreven voertuigen.

In 2013 volgde de productiestart van ’s werelds eerste in serie geproduceerde waterstofauto, de Hyundai ix35 Fuel Cell personenauto. Zijn opvolger, de Hyundai NEXO, verschijnt binnenkort in de Nederlandse showrooms.

De elektrische vrachtwagen met brandstofcel heeft een opvallend design dat hem direct onderscheidt van andere Hyundai bedrijfsvoertuigen. Het zijn vooral vloeiende, gladde lijnen en oppervlakken die het uiterlijk bepalen. De vrachtwagen is bovendien aerodynamisch vormgegeven om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden.

De grille van de vrachtwagen valt op door zijn geometrische vormen, die de structuur van waterstof symboliseren. Daardoor krijgt de vrachtwagen een krachtige uitstraling. Blauwe kleurstellingen op de vrachtwagen benadrukken zijn milieuvriendelijke karakter. De opvallende afbeelding op de zijkanten visualiseert zijn dynamische looks.

Op de IAA voor bedrijfswagens in Hannover maakt Hyundai zijn toekomstplannen bekend voor de introductie in 2019 van de elektrische truck met brandstofcel in de Europese eco-bedrijfsvoertuigenmarkt. Ook zullen dan specificaties worden vrijgegeven.

