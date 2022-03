Geschreven op 18-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Of je nu een huis koopt of wilt verkopen, in beide gevallen investeer je met een betere beglazing in duurzaamheid. In de eerste plaats gaat dat logischerwijs om stroomverbruik, maar er zijn meer mogelijkheden.

Duurzaamheid kan immers ook op je portemonnee slaan. Of op je humeur, zoals bij een betere lichtinval. Bekijk meer over de mogelijkheden van bijvoorbeeld geluiddempende en/of inbraak werende glassoorten, en stel je voor wat het inhuren van een glaszetter met de waarde van een huis kan doen.

Enkel glas: niet meer van deze tijd. Het is altijd wel een item tijdens een bezichtiging van een huis: is de woning voorzien van dubbel glas? Enkel glas is niet meer van deze tijd, maar nog steeds wordt dubbel glas opgenomen in het verkooppraatje. Er bestaan immers nog genoeg woningen waar dit nog niet geïnstalleerd is. Met name klushuizen kunnen wel een 21e-eeuwse update gebruiken. Qua isolatie, en zeker qua beglazing. Dergelijke maatregelen zijn meteen op de elektriciteit nota te zien. Op deze website hoeven we niet uit te leggen hoe je met minder stroomverbruik geld bespaart en bijdraagt aan een betere leefwereld. Bij het kopen van een woning denk je daaraan, als verkopende partij doe je dat net zo goed.

Meer lichtinval met een uitbouw. De glaszetter speelt hierin een grote rol, deze is op de hoogte van de nieuwste en modernste manieren om woningen te isoleren. In Nederland gaat de overdracht van een woning bovendien niet zelden gepaard met een ingrijpende verbouwing – ook met in het achterhoofd de stijgende waarde van het huis. Regeren is vooruitzien, denken veel huizenkopers. Eén van de ingrepen die tegenwoordig populair is, is het uitbouwen van de woning richting achtertuin, waarbij veelvuldig van dik glas gebruikgemaakt wordt om een optimale lichtinval te creëren. Het zijn grootschalige projecten, deze woon- of leef keukens, die veel extra vierkante meters opleveren. Zet maar eens een episode van het veelbekeken Kopen Zonder Kijken aan: de lichtinval staat dikwijls bovenaan de wensenlijstjes. Men verhoogt er graag de hypotheek voor.

De kritische blik van de glaszetter. Vanzelfsprekend is de glaszetter tevens nog altijd de vakman die je uit de brand (lees: de kou) helpt op de korte termijn. Dat laatste kun je letterlijk nemen omdat deze specialisten binnen een half uur op je stoep staan als je belt. Een kapotte ruit hoef je niet tijdelijk met een plaat af te dekken in afwachting van iemand die het probleem verhelpt. Zeker ‘s winters is het prettig om te weten dat een gebroken ruit snel vervangen wordt. De glaszetter echter in de arm nemen voor een kritische blik op de woning bij zowel koop als verkoop is weer een andere, verfrissende insteek.