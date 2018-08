Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten.

Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500 plantensoorten te warm worden. Dit is 40 procent van alle soorten. Hieronder zijn 180 Rode Lijstsoorten. Nederland wordt echter ook geschikt voor 1000 zuidelijke soorten, blijkt uit onderzoek van Universiteit Wageningen.

De plantensoorten die in Nederland voorkomen zijn aangepast aan de huidige temperaturen in Nederland. Maar wat gebeurt er als de temperaturen omhoog gaan? Nederland heeft nu een gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer 10 graden Celsius. Dat is al een graad hoger dan gemiddeld 50 jaar geleden. Maar wat gebeurt er als de gemiddelde jaartemperatuur, zoals de KNMI klimaatscenario’s rond 2085 aangeven, 11, 12, 13 of zelfs 14 graden wordt? Om die vraag te beantwoorden, zijn de temperatuurranges waarbinnen plantensoorten voor kunnen komen, bepaald voor meer dan 6000 Europese plantensoorten. Daaronder bevinden zich ruim 1200 soorten die ook in Nederland voorkomen.

De planten die bij een dergelijke temperatuurstijging mogelijk verdwijnen zijn onder meer de bosaardbei, kruisbladgentiaan, linnaeusklokje, Zweedse kornoelje en de rijsbes.

Tegelijk wordt ons land bij zo’n temperatuurstijging ook geschikt voor zo’n duizend zuidelijke plantensoorten. Bij een verhoging van 10 naar 11 graden gaat het om ongeveer tweehonderd plantensoorten die nu niet in Nederland voorkomen. Met temperaturen die overeenkomen met Zuid-Frankrijk is het potentieel van soorten groot volgens de WUR. Over heel Europa zijn er ongeveer 4.800 plantensoorten verspreid.

Zie ook: Klimaatverandering: De Warmste Tweede Kerstdag Ooit en Vorstloze Maand December 2015 – Klimaatverandering: Vlinders met Kerstmis? Een Unicum Dankzij het Warme Weer in December – Warm Hè? Wat is het warm – Planten Passen Zich Aan Om Klimaatverandering Te Overleven – Klimaatverandering: De Film Waterproof by Joshka Wessels – Klimaatverandering: In April Leggen Alle Vogels Een Ei? – Wat is Klimaat? Informatie over Klimaatverandering

Six Degrees Could Change the World by National Geographic Chanel – Klimaatdebat Six Degrees: Too Hot to Handle – Klimaat heeft een Communicatieprobleem

Klimaatnieuws: Zee stijgt sneller dan verwacht – Klimaatnieuws: The Mertz Glacier Tongue is Afgebroken –Klimaatnieuws: Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica ! – Klimaatnieuws Antartica: Wilkins IceShelf – Mertz Glacier – RonneFilchner IceShelf – PIG IceShelf – Klimaatnieuws: IJs op Groenland smelt sneller en sneller –Klimaatnieuws: Temperatuur Noordpoolgebied schiet Omhoog – Klimaatnieuws – Gletsjers smelten steeds sneller –Klimaatnieuws – Het smeltende ijs in Alaska – Klimaatnieuws – Het IJs op Noordpool wordt steeds jonger

Klimaatnieuws: CO2-concentratie bereikt nieuw record – Klimaatnieuws: Atmospheric CO2-level nu boven de 390 ppm –Klimaatnieuws – Extreem lange hittegolf in zuiden Australië – Klimaatnieuws: Ozongat maakt klimaatverandering nog erger – Stikstoftrifluoride (NF3) het nieuwste, uiterst gevaarlijke broeikasgas – Subsea permafrost releasing lots of greenhouse gas – Klimaatnieuws: CO2-uitstoot opdrogende veenmoerassen groter dan gedacht