Geschreven op 2-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Het stadsbestuur van Deinze nodigt op zondag 5 januari alle inwoners uit voor een nieuwjaarsreceptie op de Markt van Deinze. Voor het eerst werkt men met herbruikbare bekers.

Ook zal er een gratis pendelbus tussen 10.30 en 14 uur enkele keren rijden tussen Vaart Links 23 in Nevele en dienstencentrum Leiespiegel in Deinze.

“Het is een traditie om op de eerste zondag van januari alle inwoners uit te nodigen om te klinken op het nieuwe jaar”, zegt schepen van feesteLijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Aan diverse kraampjes, uitgebaat door lokale verenigingen, kan je streekgebonden lekkernijen en drankjes krijgen. Van koffie tot bier en van nougat tot hamburgers. Bij aankomst geeft het stadsbestuur aan elke inwoner twee gratis consumptiebonnen.”

Nieuw dit jaar is het gebruik van herbruikbare bekers. “Vanaf 1 januari is het verplicht om bij evenementen de ecologische voetafdruk te verminderen”, vervolgt Dhaenens. “En om te vermijden dat de dure bekers in de afvalberg belanden of mee naar huis worden genomen, wordt aan elke bezoeker gevraagd om één euro mee te brengen. In ruil ontvangt hij een herbruikbare beker. Bij het verlaten van de receptie kan hij de beker deponeren in één van de witte containers op de Markt of afgeven in één van de vijf chalets.”

