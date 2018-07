Geschreven op 21-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Woningcorporatie Lefier gaat 169 woningen in Emmerhout renoveren tot energieneutrale, Nul op de Meter (NOM) woningen. De renovatie wordt uitgevoerd door BAM Wonen.

De woningen krijgen onder andere een innovatieve isolatiegevel, zonnepanelen, een warmtepomp en een duurzaam ventilatiesysteem. Met deze verbeteringen kunnen de huizen volledig van het gas af. Ook krijgt een deel van de woningen een nieuwe badkamer, keuken en toilet.

Hans Vegter, projectmanager bij Lefier, gaat nu om de tafel met de bewoners. “De plannen zijn rond, samen hebben we de puzzelstukjes bij elkaar gekregen. We praten nu met bewoners: zij kiezen uiteindelijk of ze akkoord gaan met de woningverbetering. Maar de meeste bewoners staan er positief in. Zoals het er nu voor staat kunnen we in november 2018 beginnen met de verduurzaming”.

De 169 woningen zijn een deel van het totaal aantal dat gerenoveerd wordt. Voor 2019 staan in Emmerhout 252 woningen op de planning om gerenoveerd te worden. Eerder, in 2016, werden al 38 woningen aangepakt aan de Laan van het Kinholt. Al deze renovaties passen binnen de ambitie van Lefier om voor 2050 alle woningen energieneutraal en gasloos te maken.

BAM Wonen werkt samen met Lefier ook aan de woningverbetering van 48 woningen aan de Mr. J.J. Willingestraat en Mr. L. Oldenhuis-Tonckensstraat. Half juni is gestart met de werkzaamheden voor de NOM-woningen in de wijk Emmermeer. Naar verwachting worden eind oktober/begin november de laatste woningen opgeleverd.

De verbetering naar nul-op-de-meter-woning maakt de woningen zeer energiezuinig. Door het plaatsen van nieuwe isolerende gevels en dak, zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie gaan de woningen net zoveel energie opwekken als dat een huishouden gemiddeld verbruikt, over een heel jaar gezien. De nieuwe gevels en het dak worden om de woning heen geplaatst. De woningen krijgen als het ware een nieuwe schil. Daarnaast gaan de woningen ook van het gas af en worden dus all-electric.

BAM heeft meer dan 1200 NOM-woningen gerealiseerd en in voorbereiding en heeft hiervoor als eerste bouwer in Nederland het volledige NOM-keur ontvangen. Hiermee zijn de kwaliteit en beloofde prestaties van de NOM-woningen officieel gegarandeerd.

