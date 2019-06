Iets anders Geschreven op 19-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In Ochten opent deze week het energieneutrale Fruitpark Hotel.

Het hotel beschikt over een kleinschalige wellness, telt 30 kamers en is onderdeel van Nationaal Fruitpark Ochten.

Om de Betuwse fruitcultuur te promoten en te behouden, richtten Marieka en Floor Peters tien jaar geleden Nationaal Fruitpark Ochten op.

In 2012 ontstond het idee het park uit te breiden met een B&B, dat werd uiteindelijk het Fruitparkhotel.

Nationaal Fruitpark Ochten, en dus ook het hotel, is geheel energie- en CO2 neutraal. Met de opening van het Fruitpark Hotel en Spa is ook 1400 vierkante meter zonnedak gecreëerd waardoor er zelfs een overcapaciteit aan duurzame energie is.

