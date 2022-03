Geschreven op 22-2-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het doel van de gemeente Utrecht om 344 van haar gebouwen energieneutraal te maken.

De rekenkamer concludeert in het rapport Onbegonnen Werk (PDF) dat deze opgave nauwelijks van de grond komt.

Tot nu toe zijn twee gebouwen daadwerkelijk verduurzaamd, terwijl de bedoeling was om in 2023 57 panden te hebben aangepakt.

De rekenkamer constateert daarnaast dat deze opgave financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd is. Ook vindt de rekenkamer dat de gemeenteraad niet inzichtelijk wordt geïnformeerd over de voortgang en realisatie van het plan.

Sinds 2013 heeft de gemeente Utrecht zich als doel gesteld het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. In 2018 startte de gemeente met de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed. Kernvastgoed van de gemeente is dat vastgoed dat volledig in eigendom is van de gemeente en dat een beleidsdoel dient. Het gaat in totaal om 344 gebouwen. De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt om extra kosten van verduurzaming te dekken.

De Versnellingsopgave is ingedeeld in een aantal periodes van vijf jaar waarin steeds een deel van het kernvastgoed wordt verduurzaamd. In 2023 zouden er 57 gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Utrecht blijkt dat er tot nu toe twee panden zijn aangepakt. Het gestelde doel voor 2023 is daarmee niet haalbaar. De rekenkamer doet de aanbeveling om het plan voor verduurzaming van het kernvastgoed te herijken. De financiële en organisatorische haalbaarheid zouden hierbij centraal moeten staan.

Verduurzaming van gemeentelijk kernvastgoed brengt hoge kosten met zich mee die zich (bijvoorbeeld door lagere energielasten) niet volledig laten terugverdienen. Dat wordt ook wel de onrendabele top genoemd. De gemeente kan niet aangeven hoe en in welke mate het geld dat extra is vrijgemaakt voor de Versnellingsopgave helpt om deze onrendabele top af te dekken.

De gemeenteraad heeft erbij het college regelmatig op aangedrongen om beter en inzichtelijker te worden geïnformeerd over verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De rekenkamer stelt vast dat dat tot nu toe onvoldoende is gelukt. Daarom doet de rekenkamer de aanbeveling om de raad beter te informeren.

