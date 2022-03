Geschreven op 18-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Gokken is in Nederland een zeer wijdverbreide bedrijfstak en is een van de meest lucratieve sectoren van de staatsbegroting. De internetbedrijven in het land worden gereguleerd door de regering en gecontroleerd door de toezichthouder Kansspelautoriteit (KSA).

Een van de nieuwe virtuele locaties van Nederland, die in 2020 is geopend, is Dux Casino. Het biedt alleen gecertificeerde spellen van bekende wereldwijde providers zoals Pragmatic Play, Amatic, Evolution Gaming, iSoftbet, NetEnt en anderen.

De officiële website van dux casino heeft een goed ontwikkelde functionaliteit, werkt de klok rond en ondersteunt verschillende taalversies.

Gok expert Alexey Ivanov heeft een gedetailleerde recensie van de Duxcasino site gepubliceerd op de Casino Zeus website. Op de pagina’s van het portaal plaatst de auteur periodiek professionele beoordelingen en ratings van online casino’s in Nederland, beschikbaar in het Iers en Russisch.

Registratie bij Dux Casino is beschikbaar voor Nederlandse spelers van legale leeftijd. De procedure neemt enkele minuten in beslag en omvat het invullen van een speciaal formulier, dat de volgende gegevens moet bevatten: een geldig emailadres; wachtwoord; land van verblijf; volledige naam; geboortedatum en geboortejaar; postcode; mobiel telefoonnummer.

Na het bevestigen van de e-mail, zal het mogelijk zijn om in te loggen in de persoonlijke kast van de gebruiker onder zijn registratiegegevens en het spel saldo te storten. Nieuwe spelers kunnen een bonuspakket activeren voor de eerste drie stortingen – 100% +150 spins, 75% en 100% tot 150€. Bovendien, door in te schrijven op de Twitter groep van het online casino, zal het mogelijk zijn om no deposit bonussen te ontvangen – 30 gratis spins elke week.

De website van Dux Casino biedt een breed scala aan gok vermaak met meer dan 2.500 spellen. Vrijwel alle inhoud wordt ondersteund door bonus opties. In de catalogus: Alle soorten roulette – Frans, Amerikaans, Europees en gemengde varianten; Gokkasten – klassieke en progressieve met verschillende verhaallijnen en thema’s; virtueel poker; kaart- en tafelspelen – baccarat, blackjack, craps, sic bo; instant loterijen; Live dealer spelletjes.

Het spelaanbod van het online casino wordt periodiek aangevuld met nieuwe producten. Het portaal biedt een demomodus waarin u kunt spelen zonder registratie en zonder uw eigen geld te investeren. Voor bijna alle machines zijn gratis versies beschikbaar. Bovendien heeft Duxcasino een goed ontwikkelde Live modus, waarbij veel gebruikers de voorkeur geven aan live spellen die hen in staat stellen veel echte emoties te beleven. Alexey Ivanov beoordeelde de bron als een casino met een goed rendement en adequate inzetvoorwaarden.

Dit online casino biedt een breed scala aan betaalsystemen voor het storten en opnemen van verdiend geld. Methoden voor stortingen: Bank kaarten – MasterCard, Visa; Elektronische betalingsdiensten – Klarna, Neteller, ecoPayz, Skrill, iDebit, Instadebit, Trustly, Neosurf; bankoverschrijving.

Methode van terugtrekking: bankkaarten – MasterCard/Visa; e-wallets – Neosurf, Neteller, ecoPayz, iDebit, Instadebit; bankoverschrijving.

Iedereen kan voor zichzelf de beste manier kiezen uit de methoden die op de website worden aangeboden. De minimale storting en minimale opname bedragen 20 euro of het gelijkwaardige bedrag in een andere, voor het spel gekozen valuta.

Het web casino heeft nog geen mobiele app, maar het heeft een zeer geavanceerde mobiele versie die goed is aangepast voor Android en iOS-apparaten. De site is zeer geschikt om te spelen vanaf uw telefoon, tablet en PC. De instelling zelf positioneert zich als een goed en betrouwbaar casino, een casino zonder fraude.

Als u vragen hebt over de functionaliteit, evenals problemen met inloggen op de site, opnames en timing van transacties, kunt u altijd contact opnemen met support. De supportmedewerkers zijn 24/7 beschikbaar en zullen altijd advies geven en eventuele problemen oplossen.