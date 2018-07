Geschreven op 18-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De provincie Groningen steunt het project Waterstof in Schepen Lauwersoog. Hierbij maken ondernemers in de haven gebruik van waterstof voor hun schepen.

De provincie Groningen heeft besloten het initiatief een subsidie te verlenen van 50.000 euro. Het uiteindelijke doel is dat de scheepsvloot van Lauwersoog volledig fossielvrij wordt.

Het project past in het Programma Lauwersoog, waarin de provincie samen met gemeente De Marne, ondernemers en de visserij van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte vissershaven en een aantrekkelijke plek voor toeristen willen maken.

Vrijdag 6 juli is het startsein gegeven voor het project Waterstof in Schepen Lauwersoog, waarbij ondernemers in de haven het gebruik van waterstof voor de voortstuwing van schepen gaan stimuleren. De ondernemers hebben een overeenkomst tot samenwerken ondertekend voor een ontwerponderzoek dat in de tweede helft van dit jaar gaat lopen, zodat in 2019 gestart kan worden met een aantal pilots.

Het gaat om pilots van door waterstof aangedreven schepen in de nautische segmenten: rondvaartboten, garnalenkotters en charterschepen (bruine vloot). De ondernemers zijn onderdeel van de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog. Een coalitie waarin ondernemers, gebruikers van de haven en organisaties die belang hebben bij een duurzame Waddenzeehaven, in samenwerken.

Ter afsluiting van het startsein is symbolisch een eerste miniatuurschip op waterstof te water gelaten en heeft het een rondvaart gemaakt door de haven.

