Duurzaamheid is een begrip wat we tegenwoordig overal terug horen. Maar duurzaamheid is niet alleen iets wat speelt in het kader van milieu. Het is iets wat op ieder terrein belangrijk is, duurzaamheid is cruciaal om een fijn leven te hebben; Nu en in de toekomst. Hoe jij voor jezelf een duurzaam leven opbouwt met een duurzame leefomgeving.

Al lange tijd is de beweging gaande dat mensen zich bewuster worden van de footprint die zij achterlaten. Dat niet alleen het individu maar ook de hele wereld hiermee bezig is zien wij van groot tot klein. Van internationale akkoorden die gesloten worden tot plastic zakjes die verdwijnen in de supermarkt. Iedereen draagt zijn steentje bij. Doe hier aan mee en richt je levensstijl hier op in.

Heb je een bedrijf? Organiseer dan een interne werkgroep van werknemers die hier over willen meedenken; waar valt voor jullie de winst te behalen? Dit is niet altijd in de grote zaken. Kleine aanpassingen kunnen al een groot effect hebben. Wissel je autoritje naar de zaak in voor de fiets, nog gezond ook!

Ook dit is al een tijdje een hot topic, maar lijkt alleen maar meer te worden nu de gas- en elektra prijzen super snel stijgen. Het investeren in een duurzaam huis is dan tegenwoordig ook zeer aan te raden.

Ga voor goede isolatie, waterbesparende kranen en energiezuinige apparaten. Het effect van deze maatregelen zijn dubbel, niet alleen beter voor de wereld maar ook beter voor de portemonnee. En eerlijk is eerlijk, daar worden we toch wel blij van.

Naast dat de vaste lasten alsmaar hoger worden, zien we ook de monetaire wereld veranderen. Banken geven geen rente en huizenprijzen exploderen. Om er toch zeker van te zijn dat jij de toekomst aankunt is het goed om nu alvast rekening te houden met je financiële toekomst.

Kortom, duurzaamheid is een breed begrip. Het is dan ook aan te raden je in elke vorm voor te bereiden op de toekomst. Neem bovenstaande punten als uitgangspunt en jij kan in de toekomst ook een stootje hebben.