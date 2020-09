Geschreven op 2-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Kijlstra, een landelijke leverancier van betonmortel heeft in Amsterdam de eerste geheel elektrische betonmixer ter wereld gelanceerd.

Althans dat schrijft men bij Kijlstra. Men heeft het zelfs over een wereldprimeur. De waarheid is net even iets anders. In mei 2019 maakten wij al melding van de eerste elektrische betonmixer in Nederland van Wierda Hybrid Technologies uit Joure. In mei van dit jaar maakte Liebherr bekend ook een elktrische betonmixer te hebben ontwikkeld.

Maakt niet uit, het is geen wereldprimeur en het is ook geen Nderlandse primeur, maar het is weer een stap in de goede richting. De mixer van Kijlstra en de vrachtauto waarmee die wordt vervoerd zijn geluidsstil en volledig vrij van de uitstoot van CO2 en stikstof.

Kijlstra Betonmortel heeft samen met Bontrup Mortel Circulair een betonmortel centrale in de Amsterdamse haven. Samen leveren ze met dit initiatief een bijdrage aan zowel het gemeentelijke als het havenbeleid dat meer inzet op duurzaamheid. De vermindering van stikstof, een ander effect van de elektrische aandrijving, is daarnaast gunstig voor de woningbouwambities van de hoofdstad. De stikstofproblemen hebben soms een vertragende werking op bouwprojecten.

Technisch directeur van Kijlstra, René Kors, wijst erop dat één wagen nog maar het begin is. “Er zijn zo’n 150 betoncentrales in Nederland. Vanuit elke fabriek vertrekken dagelijks vrachtwagens en betonmixers. Als elektriciteit of waterstof in onze sector de norm wordt, creëren we een gigantisch milieuvoordeel.”

Zie ook: De Eerste Volledig Elektrische Betonmixer Van Nederland by Wierda Hybrid Technologies –Liebherr Launch First Fully Electric Concrete Mixer Truck