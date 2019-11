Geschreven op 28-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Nederland is één van de Europese landen waar de Chinese autogigant BYD het gaat proberen met elektrische bedrijfsauto’s.

Medio volgend jaar moet er een 2,6 tons middelgrote elektrische bestelauto op de Nederlandse markt verschijnen: De BYD T3

Het accupakket, goed voor 50,3 kWh, is onder de laadvloer weggewerkt en beïnvloedt het laadvolume niet. Het laadvermogen trouwens ook niet, dat ligt volgens BYD op 920 kg. De BYD bestelbus is voorbereid voor fastcharging met een DC-laadmogelijkheid en moet dan in 1,5 uur weer helemaal vol stroom zitten. Met volle accu’s kan er volgens BYD 360 km ver (NEDC) worden gereden.

BYD is al bekend van haar elektrische bussen. In Nederland is het merk ook actief met elektrische heftrucks. In de Verenigde Staten is BYD al langer bezig met (het testen van) elektrische trucks.

