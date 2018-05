Iets anders Geschreven op 11-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Met de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties zoekt het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vooruitstrevende en innovatieve ideeën rond energiebesparing en -opwekking.

Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, et cetera. Het ministerie daagt start-ups en midden- en kleinbedrijven uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van deze sportterreinen en -accommodaties.

De beste ideeën worden in staat gesteld om de volgende fase van de innovatiecyclus uit te voeren. Deze challenge komt mede tot stand met hulp van de TKI Urban Energy.

Vanwege het enthousiasme bij sportclubs zoekt het ministerie naar start-ups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden ten behoeve van energieneutrale sportaccommodaties. Er is in totaal 500.000 euro innovatiebudget beschikbaar. De beste ideeën ontvangen maximaal 100.000 euro om de volgende stap van hun innovatie te realiseren. Dit kunnen dus 5 winnaars van 100.000 euro, 10 winnaars van 50.000 euro of andere combinaties zijn. De inschrijving sluit 14 mei 2018.

Zie ook: De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS) – Sportcentrum Oudenrijn in Utrecht Voorzien Van 470 Zonnepanelen by New Solar