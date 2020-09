Geschreven op 4-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De nieuwe Opel Zafira-e Life is de volledig elektrische topuitvoering van de Zafira Life en biedt veel rijplezier en een comfortabele zitplaats voor maximaal zeven personen.

Opel Zafira-e Life vormt een uiterst aantrekkelijk aanbod voor zowel milieubewuste particulieren als veeleisende zakelijke gebruikers. Opel opent nog deze zomer de orderboeken van de Zafira-e Life. De eerste leveringen vinden in de loop van dit jaar plaats.

De Opel Zafira-e Life heeft een elektromotor met een vermogen van 136 pk (100 kW) met een maximumkoppel van 260 Nm. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 130 km/u. Er is keuze uit een lithium-ion-batterij van 75 kWh (beschikbaar begin 2021) met een actieradius tot 330 kilometer en een van 50 kWh met een range tot 230 kilometer (WLTP).

Het opladen van de Zafira-e Life gaat net zo eenvoudig als erin rijden. Elke Zafira-e Life biedt meerdere laadmogelijkheden: via een wallbox, een snellader of een huis-tuin-en-keukenstopcontact. Met 100 kW gelijkstroom (DC) duurt het ongeveer 30 minuten voordat de batterij van 50 kWh voor 80 procent is opgeladen (circa 45 minuten voor de batterij van 75 kWh).

Opel biedt de mogelijkheid van ‘on-board’ laders die voor een zo kort mogelijke laadtijd zorgen en een lange levensduur van de batterij (gedekt door een garantie van 8 jaar/160.000 kilometer). Afhankelijk van de markt en infrastructuur voorziet Opel de Zafira-e Life standaard van een driefasige of enkelfasige ‘on board’ lader van respectievelijk 11 of 7,4 kW.

Voor nog meer gebruiksgemak bieden ‘OpelConnect’, de ‘myOpel’-app en ‘Free2Move Services’ – het mobiliteitsnetwerk van Groupe PSA – speciale oplossingen voor alle elektrische voertuigen van Opel, inclusief de Zafira-e Life. De diensten zijn via apps toegankelijk. De ‘Charge My Car’-functie van de ‘Free2Move Services’-app geeft toegang tot meer dan 140.000 laadpunten in heel Europa, inclusief betaalmogelijkheid.

Er is keuze uit twee lengtematen. De Opel Zafira-e Life Medium heeft een wielbasis van 3,28 meter. Hiermee is het een concurrent voor middelgrote personenversies van bestelwagens in het D-segment van de markt. Vergeleken met deze concurrentie valt de Opel Zafira-e Life op met een grotere achterklep en daarmee een gemakkelijkere toegang tot de bagageruimte. Met een bagageruimte van ongeveer 4.500 liter is de Zafira-e Life Large een concurrent voor nog grotere personenversies van bestelauto’s.

