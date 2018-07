Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Bijna alle circa 876.000 Nederlandse bestelauto’s rijden op diesel, slechts 0,3 procent rijdt elektrisch. Hoe kan de keuze voor een elektrische bestelauto worden gestimuleerd bij ondernemers?

Dat kan door informatie te geven over de totale kosten, de actieradius en het aanbod van elektrische bestelauto’s. Verder door psychologische en sociale argumenten, zoals gebruikservaring en het inzetten van ondernemers die al elektrisch rijden als rolmodel.

Meer over deze conclusies van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is terug te vinden in de publicatie ‘Elektrisch op bestelling? Hoe ondernemers zijn te stimuleren tot aanschaf en gebruik van elektrische bestelauto’s’ (PDF).

Een aanzienlijk deel van de ondernemers heeft voldoende aan een bestelauto met een actieradius van 100 km. Zij zouden al uit de voeten kunnen met de huidige generatie elektrische bestelauto’s, die bij een volle accu een actieradius hebben van ongeveer 150-170 km. Een ruwe inschatting van het vervangingspotentieel van diesel naar elektrische bestelauto bij de huidige technologie ligt in de orde van 10% tot 25%. Gezien het kleine aandeel elektrische bestelauto’s op dit moment is dus nog een aanzienlijke groei mogelijk.

Verschillende factoren spelen een rol bij de aanschaf van (elektrische) voertuigen: situationeel, psychologisch en sociaal. Bij situationele factoren gaat het om de totale kosten (de Total Cost of Ownership (TCO)), de actieradius en het beschikbare aanbod. Het blijkt dat de elektrische bestelauto’s zich dankzij gemeentelijke subsidies wat betreft de TCO nu al vaak kunnen meten met de conventionele bestelauto’s op diesel. Ook de beperktere actieradius is voor veel ondernemers niet problematisch. Het aanbod aan elektrische bestelauto’s is op dit moment nog beperkt. Dit gaat veranderen in de komende jaren.

Tot de psychologische factoren behoren merkentrouw, gebruikservaring en imago. Veel ondernemers zijn trouw aan hun merk bestelauto. Het beperkte elektrische aanbod (de markt wordt op dit moment gedomineerd door Nissan en Renault) is om die reden een rem op de verkoop. Gebruikservaring, bijvoorbeeld in de vorm van proefritten, kan leiden tot een positief oordeel over elektrische bestelauto’s. Verder is een deel van de ondernemers gevoelig voor het ‘groene’ en innovatieve imago dat met een elektrische bestelauto wordt uitgedragen.

Ook zijn er sociale invloeden. Zo kunnen rolmodellen met elektrische bestelauto’s, waaronder overheidsdiensten en lokale familiebedrijven, als voorbeeld dienen.

Zie ook: MKB-Ondernemers Zien Elektrische Bestelauto Wel Zitten by Evofenedex – Project DUELL: Ontwikkeling Elektrische Last-Mile Bestelauto (Urban E-Truck) by VDL en Picnic – Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport – Goedgekeurde DKTI-Transport Projectvoorstellen – Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek – MobiliteitsRAI 2019: Wegtransport van Vandaag en Morgen – Smart Mobility en Duurzaamheid

De Elektrische Renault Master Z.E. Bestelbus in Meerdere Varianten by Renault Pro+ – De Elektrische MAN eTGE Bestelbus Voor Stadsdistributie by MAN Trucks & Bus – De Elektrische Mercedes eSprinter Bestelbus by Mercedes-Benz Vans – Duurzaam Diervervoer: 30 Elektrische Nissan e-NV200 Dierentranporters Voor Dierenbescherming – The Battery-Powered Zero Emissions Mercedes-Benz Vito – The Vision Van Research Vehicle by Mercedes-Benz – De Elektriche Daily Electric Bestelbus by Iveco – Het 100% elektrische Iveco busje komt zo – De Opel Vivaro E-Concept: Elektrische Bestelwagen by Opel – Paggio: De Electric Van voor Israël – De InnoVan Quicc: De Elektrische Bestelauto van de Toekomst by Duracar – Nissan Townpod, an Electric Van for Everyman – De Opel Vivaro E-Concept: Elektrische Bestelwagen by Opel – De Zero-Emission Ecar Koelwagen by VebaBox – The Next Tesla: The all electric Walk-In Van (WIV) – The 1966 GM ElectroVan: The First Fuell Cell Electric Vehicle in the World – ZAP komt met Electric City-Truck – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport

De Elektrische StreetScooter Work XL by Ford en Deutsche Post DHL Duitsland – TNT Unveiled First Full Electric Delivery Vehicles in China – TNT Neemt Zeven Elektrische e-Ducato Express Voertuigen in Gebruik in Amsterdam en Rotterdam – Royal Mail Unveils Nine New Electric Trucks by Arrival UK – Daimler Delivers First Electric FUSO eCanter Trucks to UPS – UPS Expands Its Zero-Emissions Rolling Laboratory Fleet With 50 Workhorse Electric Trucks – Eerste Van Zeventien Elektrische Renault Master Z.E. Bestelauto’s voor PostNL – DHL Parcel Bezorgt op Terschelling met Elektrische DHL StreetScooter

Ten Electric Vans That Redefine Performance 2018 by Minds Eye Design – Chanje V8070: An Electric Class 5 Van by Chanje Energy – Top 10 Electric Vans for Family and Business by Automotive Territory