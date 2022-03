Geschreven op 24-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

FrieslandCampina start als eerste in Europa een grootschalige pilot bij 200 melkveebedrijven om op het boerenerf praktijkervaring op te doen met het innovatieve voeradditief Bovaer van DSM dat de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent verlaagt.

De EU keurde het middel in februari 2022 goed voor gebruik, waarop de partijen meteen besloten tot deze pilot. De Nederlandse voerleverancier Agrifirm zal het voeradditief aan de deelnemende boeren leveren. Met innovaties als deze bouwen melkveehouders voort op de duurzaamheidsverbeteringen door de jaren heen en dragen ze bij aan een duurzaam voedselsysteem.

De samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven FrieslandCampina, DSM en Agrifirm op het gebied van Bovaer is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Het is de bedoeling dat ongeveer 200 Nederlandse, FrieslandCampina-melkveebedrijven in de tweede helft van 2022 aan de pilot deelnemen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van Bovaer vanaf 2023 verder opgeschaald.

Hein Schumacher, CEO Royal FrieslandCampina: “Uiteindelijk willen we dat al onze zuivel netto klimaatneutraal wordt. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar we zetten er wel op in. Naast oplossingen zoals het gebruik van groene energie, bij voorkeur opgewekt door onze leden, is reductie van de broeikasgasuitstoot van koeien een van de routes naar ons klimaatdoel. Dat vraagt om veel innoveren en testen. Dat gaan we nu ook doen met Bovaer, echt een vernieuwend veevoeradditief van DSM dat de methaanuitstoot van koeien significant vermindert. We weten dat onze leden altijd open staan voor innovaties en verdere verduurzaming en met deze pilot kunnen we als eerste zuivelonderneming in Europa waardevolle praktijkervaring met Bovaer opdoen.”

Dimitri de Vreeze, Co-CEO Royal DSM: “Er is geen tijd te verliezen als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen. Het verminderen van methaanemissies is de snelste manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zoals onderstreept tijdens de laatste Klimaattop in Glasgow. Ik ben trots dat wij, FrieslandCampina en DSM, de melkveehouderij een oplossing kunnen bieden waarmee ze een grote bijdrage kan leveren aan één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Samenwerking, nieuwe denkwijzen en baanbrekende innovaties zijn cruciaal voor een duurzame veehouderij. Daarbij is het belangrijk dat de melkveehouder beloond wordt voor duurzaamheidsinitiatieven.”

Bovaer is een voeradditief voor koeien en andere herkauwers. DSM heeft het additief in tien jaar tijd bedacht en ontwikkeld. Slechts een kwart theelepel Bovaer per koe, per dag in het voer vermindert de methaanuitstoot gemiddeld met 30 procent. Het voeradditief draagt direct bij aan een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees-, melk- en zuivelproducten. DSM adresseert door middel van zijn ‘Food System Commitments’ een aantal urgente maatschappelijke en milieutechnische uitdagingen die zijn gelinkt aan hoe de wereld tegen 2030 voedsel produceert en consumeert. Een van die toezeggingen is om het mogelijk te maken de wereldwijde emissies van zuivelproductie met minimaal 20 procent te verlagen. Bovaer is eind vorig jaar goedgekeurd voor gebruik in Brazilië en Chili, gevolgd door EU-goedkeuring begin 2022.

In 2030 wil FrieslandCampina samen met zijn leden-melkveehouders 33 procent lagere broeikasgasuitstoot op het boerenerf realiseren. Hiertoe werkt de zuivelcoöperatie aan diverse oplossingen zoals het opwekken van duurzame energie op de boerderij, het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in het veevoer en nu dus ook het verminderen van methaanuitstoot van koeien door middel van Bovaer. Eerdere proeven met Bovaer op de Dairy Campus in Leeuwarden lieten een methaanreductie van gemiddeld 30 procent enterische emissies per kilogram melk zien. Dit leidt tot een verkleining van de CO2-footprint met ongeveer 10 procent.

Tijdens de pilot zullen de deelnemende melkveebedrijven Bovaer, dat door landbouwcoöperatie Agrifirm in het rantsoen wordt gepast, gedurende zes maanden aan hun dieren voeren. Daarnaast is er met andere voerleveranciers contact over het vervolg.

Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group: “Vanuit onze landbouwcoöperatie zijn wij iedere dag bezig met voeroplossingen die bijdragen aan het verbeteren van voedselproductie om zo toekomstige generaties op een verantwoorde wijze te kunnen blijven voeden. Dit additief is één van de oplossingen die helpt bij emissiereductie en ontvangen we daarom met veel enthousiasme.”

Tijdens de pilot worden door middel van workshops en enquêtes de bevindingen van de melkveehouders verzameld. Uiteraard zullen ook de economische aspecten en kosten en baten worden meegenomen. FrieslandCampina hecht er veel waarde aan dat iedere melkveehouder een eerlijke vergoeding ontvangt voor de geleverde melk en de duurzaamheidsinspanningen op het boerenerf.

