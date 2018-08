Geschreven op 8-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Het Boschbad in Apeldoorn is van het gas af. Een warmtepomp zorgt voortaan voor een aangename watertemperatuur in het markante openluchtbad.

Ook de oude circulatiepompen van de waterbehandelingsinstallatie zijn vervangen door pompen met energiezuinige motoren.

De gemeente Apeldoorn heeft een duurzaamheidsopgave en met deze aanpassingen draagt het Boschbad daar aanzienlijk aan bij. In het recreatiebad werd ook een nieuwe vloer gelegd.

De gemeente Apeldoorn stak als eigenaar van het maatschappelijk vastgoed de nek uit: het Boschbad moest van de gasleiding af. Hellebrekers Technieken kwam na een aanbesteding als meest aantrekkelijke partij uit de bus. Norbert Nijenhuis is er als technisch adviseur bij Hellebrekers trots op. “We hebben ruim op tijd voorgesorteerd in de energiediscussie. We zijn al tenminste vijf jaar intensief met de materie bezig. Toen de vragen uit de markt kwamen, was ons antwoord klaar.”

De door Hellebrekers geleverde warmtepomp behoort tot de sterkste in zijn soort en verwarmt in het Boschbad zes miljoen liter water. Dankzij het grote thermische vermogen kan het water in het bad betrekkelijk eenvoudig tot 23 graden verwarmd worden, een streepje meer dan voorheen het geval was. De aanschaf van de warmtepomp is volgens Nijenhuis naar verhouding duur. “Al gauw drie tot vier keer zo duur als een reguliere cv-ketel.” Maar daar staat tegenover dat de pomp per jaar een gasbesparing van 45.000 kubieke meter oplevert. De energiekosten nemen met ongeveer 45 procent af.

Het openluchtbad Boschbad in Apeldoorn is gelegen in Apeldoorn-West. Het bad bestaat al meer dan 80 jaar en is niet meer weg te denken uit het historisch beeld van Apeldoorn. Het bad werd aangelegd als gemeentelijke zweminrichting in de jaren dertig. In de eerste jaren waren er bassins voor gemengd zwemmen, voor heren, voor dames, voor kinderen en één voor wedstrijden.

Tijdens de zomermaanden is het Boschbad een ontmoetingsplek en zeer geschikt om te komen zwemmen met familie of vrienden. Het bad wordt omringd door de bossen, het biedt daardoor veel verkoeling bij hoge temperaturen. De snelle glijbanen, spetterende waterspeeltuin, beachvolleybalvelden en het springkussenzorgen voor genoeg activiteit in en om het zwembad.

