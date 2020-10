Op 1 en 2 oktober kregen alle kandidaten de kans om hun project, dienst of product toe te lichten door middel van een presentatie. Vervolgens werden alle inzendingen door de juryleden objectief beoordeeld op basis hun innovatief karakter, marktpotentieel, industriële uitstraling, link met de blauwe economie en link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

De kwaliteit van de inzendingen voor deze eerste editie was erg hoog. Na rijp beraad werden voor elke categorie twee potentiële kanshebbers geselecteerd. We stellen met veel plezier de geselecteerde initiatieven voor elke categorie in alfabetische volgorde voor:

Blue Innovation Wave (voor kmo’s): Nearshore Mussel Project – Brevisco en Real-time Undersea Cable Monitoring – Marlinks

Corporate Blue Innovation Wave (voor grote bedrijven): Dual-Fuel Hydrogen Engine – BeHydro en Marine Litter Hunter – DEME

Blue Innovation Swell (voor samenwerkingsinitiatieven): A Hybrid Wave Energy Converter for ports (WEC4PORTS) – IMDC, UPorto, INEGI en ECT en Coastbusters – ILVO, DEME, Jan De Nul, SIOEN Industries en VLIZ

Blue Innovation Captain (voor overheidsinitiatieven): Blue Accelerator – Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen en Renovatie van de zeedijk van Westende – Gemeente Middelkerke en Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust

Per categorie worden de geselecteerde inzendingen met een filmpje voorgesteld tijdens G-STIC op dinsdag 27 oktober 2020. Daarna krijgen de kandidaten kort nog even het woord om hun project, product of dienst toe te lichten. Vervolgens wordt de winnaar bekendgemaakt.

Iedereen die het event online volgt of fysiek bijwoont, krijgt ook de kans om te stemmen op zijn favoriet. Na de uitreiking van de andere categorieën wordt dan de winnaar van de Inspirational Blue Wave (publieksprijs) bekendgemaakt.