Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Samen met projectontwikkelaar BBG, ZOWN en netbeheerder Liander werkt duurzaam energiebedrijf Greenchoice aan een nieuwbouwwijk met een eigen elektriciteitsnet.

Het gaat om nieuwbouwplan “de Zeuven Heuvels” in Wezep waar 57 volledig elektrische en energieneutrale woningen gebouwd gaan worden.

Voor het project wordt gebruikgemaakt van de experimenteerregeling, die het mogelijk maakt om met energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

De Zeuven Heuvels wordt een ‘all-electric’ wijk. De zevenenvijftig huizen worden gasloos gebouwd en voorzien van een lucht-water warmtepomp met vloerverwarming voor het verwarmen van de woning en het leveren van warm tapwater.

De bewoners verenigen zich in een lokale energiecoöperatie, die eigenaar wordt van het elektriciteitsnet en een collectief zonnedak op een nabijgelegen manege. Met 1.508 panelen levert het zonnedak jaarlijks 409.940 kWh, voldoende voor een gemiddeld stroomverbruik van 117 huishoudens.

De wijk wordt weliswaar gekoppeld aan het landelijke elektriciteitsnetwerk, maar krijgt een eigen stroomnet en kan daarmee experimenteren met de onderlinge uitwisseling van energie, of gebruikmaken van andere opwekinstallaties.

Daarvoor moet worden afgeweken van de elektriciteitswet en wordt de experimenteerregeling gebruikt.

De energiecoöperatie krijgt één aansluiting voor grootverbruik, in plaats van 57 losse aansluitingen, en wordt gekoppeld aan een transformator die in de wijk is geplaatst. Via deze aansluiting komt de stroom uit het zonnedak de wijk in, maar kan ook stroom bijgeleverd worden op minder zonnige dagen.

De energiecoöperatie van bewoners van de Zeuven Heuvels is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het project. Door slechts de ene aansluiting en dat er zelf groene stroom wordt opgewekt, bespaart de coöperatie kosten. “De Zeuven Heuvels is een vooruitstrevend project dat aansluit bij de transitie naar aardgasvrije wijken in Nederland.

In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om aan het einde van de huidige kabinetsperiode 50.000 woningen per jaar op een andere manier dan met aardgas te verwarmen.

Dit project kan als inspiratie dienen, niet alleen op technisch gebied, maar zeker ook als het gaat om draagvlak.

De zonnepanelen werden door KiesZon, 100% dochter van Greenchoice, op het dak van de manege geplaatst. Greenchoice verzorgt de levering van de stroom van het zonnedak en wanneer nodig extra groene stroom uit lokale bronnen. Een eventuele overproductie aan groene stroom wordt door de duurzame energieleverancier afgenomen en vergoed aan de coöperatie.

In eerste instantie is de energiecoöperatie verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen van de meterstanden bij alle woningen, het berekenen van het verbruik en voor het afrekenen van het tekort of overschot met de bewoners.