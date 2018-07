Geschreven op 15-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De RET, het openbaarvervoerbedrijf van de regio Rotterdam heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verduurzaming van de busvloot.

Er zijn 55 elektrische Citea SLF-120 bussen plus laadpalen besteld bij VDL Bus & Coach.

De planning is dat de bussen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen gaan rijden vanaf eind 2019, het jaar waarin de nieuwe concessie start.

De 55 elektrische bussen vertrekken elke ochtend met een volgeladen batterij vanaf locatie Kleiweg en worden overdag op knooppunten en eindpunten bijgeladen.

Laden gebeurt via een pantograaf, een arm die vanaf het dak van de bus omhoog komt als de bus onder een laadpaal staat. De chauffeur koppelt de bus met één druk op de knop van achter zijn stuur aan het net. Een volgeladen bus heeft voldoende capaciteit om in de spits zonder bijladen door te rijden. De bussen rijden op 100% groene stroom. Behalve het milieu gaan ook de passagiers erop vooruit: de nieuwe bussen zijn beduidend stiller dan de bestaande.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Met de voorlopige gunning komt de verduurzaming van onze busvloot een stap dichterbij. Naast deze gunning zijn we van plan om dit jaar de opdracht te verlenen tot de levering van meer dan honderd hybride bussen. De 55 volledig elektrische bussen gebruiken we voor kortere stadslijnen, de hybride bussen voor de streeklijnen. We zijn er blij mee dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk, de regio en de RET.”

De provincies, de Rijksoverheid en de vervoersregio’s hebben eerder al vastgelegd dat er vanaf 2025 geen dieselbussen meer worden aangeschaft en dat in 2030 alle dieselbussen voor het openbaar vervoer uit het straatbeeld verdwijnen. De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen een bereikbare, leefbare en duurzame regio voor haar inwoners. Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio wil de MRDH daarom zo snel mogelijk duurzaam busvervoer. Hiervoor maakt de MRDH afspraken met de vervoerders, waaronder de RET.

De transitie naar 100% zero emissie bussen pakt de RET gefaseerd aan: 55 bussen in 2019, 50 bussen in 2021, 50 bussen in 2024 en de laatste 110 bussen in 2029. Unck: “Technologie op het gebied van elektrisch rijden ontwikkelt zich razendsnel. Omdat we steeds gebruik willen kunnen maken van de nieuwste technologieën voor elektrische bussen, spreiden we onze investeringen binnen de concessieperiode. Deze loopt van 2019 tot 2034.”

In de verduurzaming van de busvloot werkt de RET nauw samen met de gemeente, die werkt aan een breder plan voor de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden in de stad. In samenspraak bepalen de RET en de gemeente de locaties van de laadpalen voor de bussen. In de eerste fase komen er in elk geval palen op Rotterdam Centraal, Zuidplein, in Schiedam en in Vlaardingen.

Zie ook: De Opmars Van De Elektrische Bus in Nederland: Elektrische Bussen in Nederland –Negen Elektrische Citea SLF-120 Bussen Voor Arriva in Den Bosch by VDL – Vijf Elektrische Citea SLF-120 Bussen Voor Haagse HTM by VDL – Elektrische MidiBussen Voor Concessie Connexxion Noord-Holland Noord by VDL en BYD – Qbuzz gaat Openbaar Vervoer Region Utrecht verzorgen met Hybride Bussen – Regio Zuidoost-Brabant Gaat Voor Zero-Emission Openbaar Vervoer: 40 Elektrische Bussen by VDL – Tien Elektrische Citea SLFA Bussen Op Qbuzz Route Zuidhorn-Groningen (Q-link Groen) by VDL – Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam