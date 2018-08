Geschreven op 13-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Waste2Wear maakt textiel van gerecyclede PET-flessen. Samen samen met zes grote modemerken, waaronder Wehkamp, Claudia Sträter en Oilily presenteert Waste2Wear de herfst/wintercollecties gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

In totaal zijn ruim 2.000.000 plastic flessen gerecycled tot grondstoffen waarmee de meest uiteenlopende textielproducten zijn gemaakt: van jassen en jurken tot bekleding van kinderwagens.

De collecties zijn vanaf half augustus verkrijgbaar in Nederland en België. De nieuwe collecties zijn onderdeel van het Waste2Wear Ocean Plastic Project. Dit project is een samenwerking tussen Chinese en Nederlandse universiteiten, bedrijven, en ngo’s om de plastic soep aan te pakken.

Monique Maissan, CEO Waste2Wear: “De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Om écht impact te maken, moeten we de handen ineenslaan met grote spelers én transparant zijn over het productieproces. Deze samenwerking is een stap in de goede richting.” Maar daarmee is de textielindustrie er nog niet, geeft Maissan toe. Waste2Wear wil de industrie inspireren door te laten zien dat je van plastic afval ook iets moois kunt maken. Zo daagt het bedrijf de textielsector uit om koploper te worden in de strijd tegen plastic afval.

Vanaf half augustus zijn de nieuwe collecties met dameskleding, outdoorkleding, kinderjassen en tassen van Claudia Sträter, Promiss, Expresso, Steps, Wehkamp en Oilily verkrijgbaar. De kinderwagen van Joolz wordt in 2019 gelanceerd. De variatie in stoffen is groot, het gaat in totaal om ruim 100.000 items die zijn gemaakt van RPET (gereycled polyester). Van dit plastic is 30% uit de oceaan gevist en 70% van vuilstortplaatsen gehaald om zo te voorkomen dat het in de oceaan belandt.

De stoffen zijn duurzaam, 100% gerecycled en milieuvriendelijk. Alle Waste2Wear I Ocean Plastic Project-producten zijn te herkennen aan de Waste2Wear-tag waarop niet alleen staat hoeveel plastic flessen zijn verwerkt in één product, maar ook hoeveel minder water, CO2 uitstoot en energie er nodig was om de RPET-stof te maken, in vergelijking met niet-duurzaam polyester.

Waste2Wear is in 2007 opgericht door de Nederlandse textiel engineer Monique Maissan. Inmiddels is het bedrijf actief in 9 landen en heeft het meer dan 100 medewerkers. Waste2Wear creëert van ‘post consumer’ plastic op een unieke en innovatieve manier 100% gerecyclede en milieuvriendelijke stoffen. Waste2Wear heeft vaste partners in de hele keten en kan absolute transparantie garanderen. Het bedrijf werkt onder meer samen met Wehkamp, National Geographic, Cookie company, Claudia Sträter, Unilever en Joolz.

