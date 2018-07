Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Ronald Terlouw werkt als production engineer bij NS Treinmodernisering in Haarlem. De werkplaats staat er vol dubbeldekkertreinen die een tweede leven krijgen. ‘We hergebruiken en recyclen 96% van de trein. En dat voelt goed!’

Het is een terugkerend ritueel. Aan de ene kant schuift een oud NS-rijtuig de Haarlemse werkplaats binnen. Tegelijkertijd rolt er aan de andere kant een compleet vernieuwd rijtuig de stal uit. In ploegendiensten wordt hier gewerkt aan de modernisering van maar liefst 416 rijtuigen van de NS dubbeldekker. Elk rijtuig is hier 45 dagen onder dak. In 22 stappen krijgt het een compleet nieuwe outfit.

‘Deze treinen zijn in 1993 en 1994 afgeleverd’, vertelt Ronald. ‘Na twintig jaar dienst zijn ze aan het eind van hun levensduur, maar ze zijn heel goed te renoveren. Eerst worden ze compleet gestript zodat alleen het casco nog over is. Daarna start de heropbouw. De buitenkant wordt geschilderd, ruimtes worden opnieuw ingedeeld, er komen nieuwe vloeren en wanden in, en uiteindelijk wordt het meubilair geplaatst. Na die metamorfose zijn ze weer als nieuw.’

Veel, heel veel materiaal kan daarbij hergebruikt worden: zo’n 86% van het totaalgewicht. ‘Met het casco heb je al een groot deel van de trein dat nog heel lang verder kan. Daarnaast kunnen veel elektrische onderdelen na revisie gewoon weer terug in de trein. En de zijkanten van de trappen bijvoorbeeld zijn van hout: opschuren, schilderen en ze gaan weer achttien jaar mee. Sommige onderdelen zoals de snelschakelaar – die kortsluiting voorkomt – zijn niet meer geschikt voor de vernieuwde dubbeldekker, maar nog wel bruikbaar in andere treinen. We geven ze een opfrisbeurt en gebruiken ze dan voor onze Koplopers.’

Wat niet herbruikbaar is, valt vaak nog wel te recyclen: zo’n 10% van het materiaal. ‘De plastic wanden en bagagerekken uit de coupés gaan door een enorme shredder – zo’n apparaat waar ook sloopauto’s in geplet worden. De vlokken die daaruit komen, worden gemengd met hars. Dat levert een nieuw plastic op dat je bijvoorbeeld voor dijkversteviging kunt gebruiken, of voor meubels. We onderzoeken nu of we er meubilair voor onze eigen gebouwen van kunnen maken. Dan is de cirkel rond. Ook leuk: het rubber van de treinramen vind je terug in speeltegels van speeltuinen.’

Voor Ronald is het de grote uitdaging om het hergebruik nog verder richting de 100% te krijgen. ‘We lopen bij de NS al jaren voorop als het gaat om hergebruik en ik ben daar trots op. Het voelt gewoon niet goed om dingen weg te gooien, en het is ook niet nodig. Natuurlijk is het een flinke uitdaging om die laatste 4% te overbruggen. Neem de vloeren: die zijn van multiplex waar linoleum op geplakt is. Je kunt dat niet goed scheiden. Toch hebben we ook hiervoor een oplossing gevonden: de oude treinvloeren worden straks gebruikt voor de reparatie van vloeren in bouwketen. Zo blijven we zoeken, want we willen bij die 100% komen.’ Bron: NS

