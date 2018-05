Geschreven op 20-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Van alle materialen die in de economie terechtkomen – 549 miljard kilo in 2014 – is ongeveer 9 procent gerecycled, secundair materiaal (48 miljard kilo).

Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie (221 miljard kilo) is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent.

In 2014 recyclede Nederland 81 procent van het afval (59 miljard kilo), één van de hoogste recyclingpercentage in Europa.

Naast hergebruik zijn andere strategieën nodig om de beoogde overgang te maken naar een circulaire economie uit het Rijksbreed programma ‘Nederland circulair in 2050’.

Hierbij valt te denken aan efficiënter gebruik van materialen, het verbeteren van producten waardoor ze langer meegaan of substitutie van materialen, bijvoorbeeld door plastic te maken van biomassa in plaats van aardolie.

Vergeleken met andere EU-landen is in Nederland het materiaalgebruik per inwoner hoog. Vooral de input van fossiele-energiedragers is hoog. Dit komt zowel door de gaswinning in Nederland als door de invoer van aardolie die na raffinage voor een groot deel weer als brandstof wordt uitgevoerd. Een groot deel van de in Nederland verwerkte materialen verlaat het land weer als exportproduct.