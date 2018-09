Ioniqa gaat zijn eerste grote fabriek voor het recyclen van de kunststof PET (polyetheentereftalaat) bouwen in Geleen, op de Brightlands Chemelot Campus.

Vanaf medio volgend jaar moet hier afval van deze kunststof op grote schaal worden omgezet in de grondstof voor nieuw PET. Het bedrijf gebruikt daarvoor een uniek en bekroond proces.

Het wordt de eerste PET-plastic upcycling fabriek van Ioniqa. Het technologiebedrijf werkt samen met voedingsmiddelen-producent Unilever en PET-producent Indorama.

Sinds 2011 werkt Ioniqa in haar lab in Eindhoven aan een technologie die het mogelijk maakt om alle kleuren PET-plastic afval textiel oneindig te kunnen upcyclen. In de demonstratiefabriek in Rotterdam-Botlek bij Plant One zijn vervolgens twee jaar lang testen uitgevoerd, onder andere voor Unilever en Indorama. Beide bedrijven hebben de Ioniqa’s grondstof gevalideerd voor voedselverpakkingen.

PET wordt op grote schaal toegepast voor de verpakking van frisdranken, mineraalwater en dergelijke. Het wordt nu al soms gerecycled – slechts 10% – maar de huidige mechanische vorm van recycling slaagt er niet in om kleurstoffen en andere verontreinigingen eruit te halen. Daardoor wordt de kunststof bij hergebruik steeds donkerder van kleur, waardoor het in steeds laagwaardiger toepassingen terechtkomt.

Daar heeft Ioniqa, een spin-out van de Technische Universiteit Eindhoven, wat op gevonden. Het heeft een eigen proces ontwikkeld om de veel gebruikte kunststof PET (polyetheentereftalaat) terug te brengen tot een nuttige grondstof. De crux is dat daarbij de kunststof op moleculaire schaal wordt afgebroken tot bouwstenen – monomeren – die weer opnieuw te gebruiken zijn om nieuwe, zogenoemde virgin PET van te maken.

Bij dit proces gaan de kleurstoffen en andere toevoegingen eruit, zodat met het Ioniqa-proces weer helder PET te produceren is. Dit zorgt ervoor dat er voor het maken van nieuwe PET geen olie meer nodig is.

De fabriek in Geleen zal in de eerste helft van 2019 worden gebouwd. De rest van het jaar heeft het bedrijf ingepland voor het opstarten en inregelen van de processen. Het is de bedoeling dat het eerste product nog in 2019 geleverd wordt. De fabriek krijgt een capaciteit van 10.000 ton PET-grondstof per jaar. De capaciteit van 10.000 ton is vergeleken met de vraag in de markt nog steeds bescheiden. Er zullen zeker fabrieken komen die 100.000 of 200.000 ton per jaar kunnen produceren.

