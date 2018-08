Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat (RWS) stellen bedragen tot 75.000 euro beschikbaar voor ondernemers met goede ideeën voor toepassingen van gerecyclede kunststof.

Het initiatief is onderdeel van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof van KIDV en RWS, dat het gebruik van primaire grondstoffen terugdringt.

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Ondernemers kunnen voorstellen indienen over bijvoorbeeld alternatieven voor primaire grondstoffen of nieuwe technieken om gerecyclede kunststoffen te verwerken. Ook ideeën van organisaties of bedrijven die willen meedoen aan inkoop-pilots voor kunststof verpakkingsafval zijn welkom, aldus KIDV en RWS.

De beste ideeën worden als pilot uitgevoerd. Voor de winnende voorstellen trekken KIDV en RWS niet alleen een bedrag van maximaal 75.000 euro uit, de bedenkers krijgen ook inhoudelijke begeleiding bij het uitvoeren van hun idee.

Heeft u hét idee voor een techniek om gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten of verpakkingen te verwerken? Wilt u meer gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in uw kunststofproducten verwerken? Bent u als inkopende of leverende partij gemotiveerd om meer circulariteit in de keten te brengen? Of heeft u een productontwerp of een innovatieve manier van samenwerken in de keten om nieuwe toepassingen van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval mogelijk te maken?

Dan biedt het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof u de begeleiding en financiële middelen om uw plan tot uitvoering te brengen. Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bieden u verschillende tools en middelen om de slagingskans van uw pilot zo groot mogelijk te maken en – zo mogelijk – uw pilot uiteindelijk op te schalen.

U kunt tot 10 oktober 2018 uw pilotvoorstel indienen.

