De politie gaat vanaf volgend jaar alle afgedankte werkkleding zoals uniforms, schoenen en helmen, niet langer verbranden maar recyclen.

Zo’n 120.000 kilo afgedankte politiekleding wordt er jaarlijks door de afvalverwerker verbrand. Daar komt volgend jaar een einde aan nu de politie al haar gebruikte kleding gaat recyclen.

Een proef van de politie Den Haag waarbij een jaar lang alle kleding werd gerecycled, is zo goed bevallen dat deze werkwijze nu landelijk wordt ingevoerd. De politie sluit hiervoor aan op de retourstroom van het Rijk, waarbij kleding van meerdere overheidsinstanties wordt verzameld en verwerkt. Door deze samenwerking met het categorieplan bedrijfskleding van het Rijk en Defensie is het proces kostenneutraal.

Veiligheid was een belangrijke voorwaarde, voorkomen moet worden dat herkenbare politiekleding in handen komt van anderen. Daarom wordt herkenbare kleding verwerkt tot grondstoffen. Daarvoor zet de politie zo’n tien mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in. De grondstoffen kunnen voor meerdere dingen worden gebruikt. Zo kan de grondstof van de oude uniformbroek verwerkt worden in meubels, als tas of relatiegeschenk, als vulling van traumabeertjes en dienen als isolatiemateriaal. Ook kan er nieuw garen van worden gesponnen.

Onherkenbare kleding als witte overhemden, helmen en schoenen worden via dienst Domeinen aangeboden aan opkopers die het doorgaans op de buitenlandse markt weer verkopen. Tot slot worden helmen en kniebeschermers bij de Politieacademie gebruikt als oefenmateriaal.

Doel is om in de toekomst circulair te worden zodat onderdelen uit afgedankte kleding gebruikt kunnen worden in nieuwe uniformen.

