Geschreven op 13-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Mooi hoor. Een initiatief om oude kurken in te zamelen en te hergebruiken: Kurkretour.

Consumenten kunnen sinds kort in Nederland gebruikte kurken inleveren in speciaal ontworpen displays in verschillende winkels.

Met kurkretour wordt een waardevolle grondstof behouden voor een volgend leven. Kurk is namelijk een fantastisch basisproduct voor heel veel verschillende toepassingen. Van grondstof voor schoenzolen, duurzaam isolatiemateriaal, tot toepassingen in de ruimtevaart.

Dus lever je kurk in bij één van de deelnemende winkels: alle 20 Odin winkels, De Groene Winkel in Zeist, Gimsel Rotterdam, GoodyFood in Hilversum, en bij de Neleman wijnwinkel in Zutphen.

De ingezamelde kurken worden naar een sociale werkplaats gebracht waar alle natuurkurken worden geselecteerd en vermalen tot granulaat. Het granulaat is een bruikbare grondstof waar van alles van kan worden gemaakt. Helaas geen nieuwe kurken voor in een wijnfles want dan moet het granulaat heel goed worden schoongemaakt. Dat is niet alleen heel erg kostbaar, maar ook nog eens behoorlijk milieubelastend.

Het granulaat kan wel worden gebruikt om isolatiemateriaal te maken voor ecologische bouw of als grondbedekker in de ecologische tuinbouw. De duurzame korrels kunnen ook worden gebruikt op sportvelden en het kan in alle denkbare vormen worden geperst.

Initiatiefnemer van Kurkretour is wijn-ondernemer Derrick Neleman uit Zutphen. Hij ziet graag dat meer winkeliers zich aansluiten bij het kurkretourprogramma. “De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe. Kurk is een te waardevolle grondstof om zomaar weg te gooien. In alle omringende landen bestaat een kurkretourprogramma, maar in Nederland op grote schaal nog niet. Winkeliers, die zich aan willen sluiten als inzamelpunt, kunnen zich aanmelden. Op deze manier willen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en als netwerk een bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire economie.”