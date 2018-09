Geschreven op 16-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Overheden kunnen hergebruik van goederen en materialen op eenvoudige wijze stimuleren door op de eigen site aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er in Nederland zijn om gebruikte goederen en materialen aan te schaffen.

Op kringloopnet worden de gegevens van ruim 1700 bedrijven vermeld die zich dag-in, dag-uit bezig houden met de aan- en verkoop van tweedehands producten. Bekende voorbeelden zijn de ruim 600 kringloopwinkels en de kringloopmarkten. Maar ook hergebruik van caravans, boten, aanhangers, trailers, machines en gereedschappen levert veel milieuwinst op. Kringloopnet trekt maandelijks meer dan 5000 bezoekers.

“Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Van Erne. “Maar bij de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak.” Het klopt dat de milieuwinst die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. “Ik vind dat de aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe.”

Hergebruik van goederen en materialen levert een aanzienlijk milieuwinst op. Bij een duurzame samenleving past dan ook een breder dan het huidige besef bij zowel de Nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert.

Leveranciers van tweedehands producten en materialen in Nederland en Noord-België kunnen vanaf nu op zeer eenvoudige wijze worden gevonden via Kringloopnet.

Voor hergebruik van bouwmaterialen is er het onderdeel Kringloopbouwmaterialen met heel veel leveranciers van gebruikte bouwmaterialen in Nederland en Vlaanderen.

Dé site voor elke klusser! Gratis alle adressen van de leveranciers van gebruikte (oude) bouwmaterialen en tweedehands bouwmaterialen. Ook de leveranciers van antieke bouwmaterialen, historische bouwmaterialen en ambachtelijke bouwmaterialen in Nederland en Noord-België zijn op de kaart makkelijk te vinden. Hergebruik van bouwmaterialen c.q. recuperatiematerialen voor een klus, verbouwing of renovatie is goed voor het milieu en is goedkoper.

Zie ook: Van Gansewinkel Stimuleert Hergebruik Materialen: De Oogstkaart by Superuse Studios – De Superuse Woning Villa Welpeloo: Trash to Cradle by 2012Architecten – 2012Architecten: Van Superuse tot Recyclicity in Dordrecht – De Super-Use watch-bike ! – Het duurzaamste gebouw van Nederland: TNT Post CO2-neutraal pand in Veenendaal – De Milieuwinst van Hergebruik – Tip Hergebruik – Hergebruik Bouwmaterialen – Kringloopnet