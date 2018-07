Hergebruik-Kringloop Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Nederlandse bouw neemt zijn eigen toekomst grondig op de schop. Op dinsdag 10 juli tekenden zo’n 50 van de grootste spelers in de bouwsector onder leiding van MVO Nederland het Betonakkoord.

Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij, en producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende dinsdag het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Van Veldhoven: “De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.”

Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten.

Beton is overal. Wereldwijd komt er 10 kilo per persoon per dag bij, en alleen in Nederland al gebruiken we ieder jaar 15 miljoen m3 nieuw beton. De betonketen is daarmee een van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgeving, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu. Positief en negatief: Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 Megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot.

Met het Betonakkoord kiest de keten, van opdrachtgever en producent tot realisatie en hergebruik, voor een duurzamer toekomst. “Twee jaar geleden liep de Green Deal Verduurzaming Betonketen af, waarin eerste stappen zijn gezet,” zegt Jeannette Baljeu, voorzitter van het Betonakkoord. “Maar de keten vond dat er méér resultaat te behalen was en nam het initiatief voor verdergaande, concrete afspraken. Die leggen we nu vast in dit akkoord.”

De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2?uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030.

Onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang. Na de ondertekening op 10 juli kunnen ook andere geïnteresseerde partijen zich aansluiten bij het Betonakkoord.

Eén keer in de zoveel tijd komen bijzondere kansen voorbij dankzij een samenloop van omstandigheden. Een samenwerkingsverband van publieke en private partijen ziet zo’n kans om de betonketen verder te verduurzamen en er als keten sterker uit te komen middels een Betonakkoord. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector, enigszins vergelijkbaar met het Energieakkoord.

Speerpunten zijn CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. De betonsector heeft hierbij een interessante propositie voor de BV Nederland: kosteneffectief een significant positieve maatschappelijke impact realiseren door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking.

