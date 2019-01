Geschreven op 21-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

De Apeldoornseweg, een belangrijke verkeersader van Arnhem, is dringend aan onderhoud toe. De riolering en het asfalt zijn aan de beurt voor groot onderhoud.

Omdat de weg daarvoor helemaal op de schop moet, wil de gemeente Arnhem meteen ook een aantal andere verbeteringen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de fietspaden, de bushaltes, het groen en de parkeerplaatsen.

Ook wil men maatregelen nemen om de wateroverlast die er op gezette tijden langs het park is, in te perken.

Het nieuwe asfalt van de heringerichte Apeldoornseweg bestaat straks grotendeels uit het wegdek dat daar nu al ligt. De gemeente Arnhem zet in op duurzaamheid bij dit en andere grote projecten in de gemeente.

Het huidige asfalt wordt straks in maart, als de herinrichting van de drukke in- en uitvalsweg begint, weggefreesd en vervolgens met het toevoegen van nieuwe bitumen omgewerkt tot nieuw asfalt. Daarmee wordt de Apeldoornseweg vervolgens opnieuw geasfalteerd. Zo moet het in de toekomst vaker gaan, zegt projectleider Sil Polman.

De herinrichting van de Apeldoornseweg moet de opmaat zijn voor een nieuwe, duurzamere manier van werken. Bij grote (wegen)projecten in Arnhem moeten veel meer materialen op een betere manier worden hergebruikt dan tot nog toe de gewoonte was. Het gaat dan niet alleen om asfalt, maar ook om straattegels, trottoirbanden en rioolbuizen.

Straattegels gaan doorgaans naar de puinbreker om te worden vermalen tot een mengsel dat dient als fundering voor nieuwe wegen. Nu is afgesproken dat de aannemer de goede exemplaren bij een ander project opnieuw gebruikt. Gerecycled werden de oude tegels dus altijd al, maar nu gebeurt dat op een veel hoogwaardiger manier.

Bij het project Apeldoornseweg levert die aanpak een aardige milieuwinst op. De gemeente, die afgelopen week de Green Deal Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) ondertekende, schat in dat door de nieuwe werkwijze 135 ton CO2-uitstoot wordt bespaard, de jaarlijkse uitstoot van een zestal huishoudens. En dit is nog maar het begin, geeft projectleider Polman aan. ,,Wat we nu doen is ‘laaghangend fruit’. Als we deze lijn doortrekken, kunnen we nog veel meer milieuwinst boeken.”

Van het asfalt dat nu in de Apeldoornseweg ligt, komt 60 procent terug. De rest wordt elders hergebruikt. Van de kapotte tegels en oude rioolbuizen wordt respectievelijk 15 en 10 procent verwerkt in nieuwe tegels. ,,Wat overblijft komt terug in het project als stelspecie voor het plaatsen van bijvoorbeeld trottoirbanden”, legt Polman uit.

Omdat duurzaamheid en niet de kostprijs voor het eerst de leidraad was in de aanbesteding bij aannemers, is ook gekeken naar transport. Met korte lijnen moet de milieubelasting zo veel mogelijk worden beperkt. Dieseltrucks moeten voldoen aan de milieuvriendelijke Euro 5-regels, elektrische aggregaten vervangen dieselgeneratoren. ,,We willen af van het geluid, de rook en de stank.” De nieuwe manier van werken is nauwelijks duurder dan aanbesteden op kosten, verwacht Polman. ,,De extra kosten vallen mee. Ik denk niet dat het verschil heel groot is.”