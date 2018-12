Geschreven op 25-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Vanaf zondag 22 december bij de wedstrijd FC Emmen – Willem II wordt er op het #HIERKOMIKWEG-plein gebruik worden gemaakt van nieuwe herbruikbare plastic FC Emmen-bekers (0,5 liter).

Je koopt je eerste drankje voor 5 munten (of €5) waarvan 4 munten voor het drankje is en 1 muntje voor de drinkbeker. Je kunt de beker voor 4 munten (of €4) gewoon weer laten vullen.

De beker is van jou, maar wil je de beker niet houden? Gooi hem dan in de container naast de bar. Jouw statiegeld komt dan ten goede aan de sfeer in en rondom het stadion! De bekers zijn ook los te koop bij de merchandise voor €2 per stuk.

Let op: De FC Emmen beker mag wel mee het stadion in, maar mag dan niet gevuld zijn. Bekers vullen kan alleen op het #HIERKOMIKWEG-plein en niet bij de kiosken of het supportershome.

De herbruikbare bekers worden geleverd door Dutch Cups, specialist in herbruikbare bekers. Dutch Cups ecoglazen en ecobekers zijn onbreekbaar en gemaakt van de glasheldere, transparante of gekleurde kunststof materialen polycarbonaat, Tritan copolyster of polypropyleen. De hard plastic drinkglazen zijn vele malen herbruikbaar, handmatig en machinaal te reinigen, optimaal stapelbaar en te bedrukken van 1 kleur tot fullcolour. Dutch Cups glazen kunt u zowel kopen als huren. En voor Oranje activiteiten zijn er natuurlijk ook oranje Eco-glazen.

Dutch Cups glazen, bekers, pitchers en dienbladen zijn te bedrukken met een eenvoudig logo in 1 kleur tot en met fullcolour (foto) images. Met een bedrukking worden Dutch Cups producten de perfecte reclamedragers of ware collector items!

