Nou, ik had het helemaal gemist totdat ik ergens op het internet een bericht tegenkwam over de European Battery Recycling Day op 9 september.

Via, via kwam ik bij Stibat uit, u weet wel de club die zich inzet voor het inzamelen en recyclen van batterijen in Nederland. Daar zag ik dat het al sinds 3 september de Europese Batterij Recycle Week is, die nog duurt tot zondag 9 september.

Het inzamelen en recyclen van lege batterijen is essentieel voor het milieu. Op de vierde Europese Batterij Recycle Week, van maandag 3 tot en met zondag 9 september 2018, geven we dáár extra aandacht aan. De week is georganiseerd door de gezamenlijke Europese batterijenorganisaties met medewerking van Stibat. Op 9 september is het European Battery Recycling Day. De datum van 9 september is niet voor niets gekozen: het is de verjaardag van Luigi Galvani, een pionier op het gebied van elektriciteit. Hij ontdekte dat een kikkerpoot samentrok door elektriciteit. En met die kennis kon later de batterij worden uitgevonden.

Mobiele energie, we kunnen niet meer zonder. Batterijen zijn onmisbaar in ons dagelijkse leven. Het inleveren van batterijen wanneer ze leeg zijn wordt daarmee ook steeds belangrijker. Er kunnen namelijk stoffen in de batterijen zitten die schadelijk zijn voor het milieu én deze stoffen kunnen worden hergebruikt. Het inleveren van je lege batterijen is dus uitermate nuttig en scheelt een hoop verspilling.

Om die boodschap extra kracht bij te zetten, presenteert Stibat de Europese Batterij Recycle Week: een jaarlijks terugkerende week compleet in het teken van batterijeninzameling en -recycling. Door heel Europa worden er in die week activiteiten georganiseerd.

In Nederland zijn er ruim 24.000 inleverpunten om je lege batterijen in te leveren. Overal waar je batterijen kunt kopen, kun je ze kwijt! Zo kun je onder andere lege batterijen inleveren bij supermarkten, bouwmarkten, drogisterijen, basisscholen en het gemeentelijk depot. Lege batterijen inleveren is niet alleen goed voor het milieu, maar je kunt er ook mooie prijzen mee winnen. Heb je tien lege batterijen? Doe ze in een zakje samen met een briefje met daarop je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Lever deze in bij een van de inleverpunten en maak iedere maand kans op één reischeque ter waarde van 1.000 euro, twee reischeques ter waarde van 500 euro en honderd Pluim cadeaubonnen ter waarde van 25 euro.

