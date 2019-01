Hergebruik-Kringloop Geschreven op 14-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Geweldig. Nederland heeft sinds vandaag voor het eerst een herbruikbaar betonnen viaduct.

Het viaduct bij de Reevesluis tussen Kampen en Dronten kan zonder restafval weer uit elkaar gehaald worden, opnieuw gebruikt worden en gaat op die manier ongeveer 200 jaar mee. Normale viaducten hebben een levensduur van 30 tot 50 jaar.

Het viaduct vandaag op de eerste dag van de week van de circulaire economie in aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in gebruik genomen. Een (elektrische) vrachtwagen reed er als eerste overheen.

Van Veldhoven: “Dit viaduct is een mooie combinatie van duurzame ambitie en boerenverstand. Viaducten bouwen met standaardblokken die ook elders weer kunnen worden ingezet, is goed voor het klimaat. Want grondstoffen worden niet verspild en het biedt kansen om sneller te werken en kosten te verlagen. Rijkswaterstaat zegt daarom terecht: ‘wij willen in 2030 circulair werken’. Dit viaduct is een prachtige stap in die ambitie en kan voor heel Nederland – en de rest van de wereld – als inspiratie dienen. Circulair ontwerpen en bouwen kán en is big business’.

De veertig losse elementen van het circulaire viaduct zijn demontabel. Het viaduct is daardoor ook makkelijker aan te passen. Een extra rijbaan of nieuwe afrit wordt simpel toegevoegd. Het viaduct is zelfs in zijn geheel te verplaatsen. In maart 2019 gaat dit geheel bijvoorbeeld alweer uit elkaar. Tot die tijd wordt het door bouwverkeer gebruikt bij de aanleg van de Reevesluis.

Het circulaire viaduct komt op het juiste moment. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 projecten voor groot onderhoud. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan een opknapbeurt toe. De bevindingen van het herbruikbare viaduct worden hierin meegenomen.

Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

