Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Combekk brengt het oer-Hollandse product, de gietijzeren pan weer terug naar Nederland.

De grondstoffen zijn bijvoorbeeld afkomstig van oude treinrails of fietsen.

De gietijzeren Dutch Oven pannen van Combekk is het enige pannenmerk dat in Nederland produceert, iets om trots op te zijn! Deze unieke gietijzeren pan wordt gekenmerkt door pure ambacht. Ontwikkelt vanuit passie. Passie voor koken en passie voor het milieu. De Combekk pannen worden namelijk gemaakt van 100% gerecycled materiaal, zoals Nederlandse trainrails. Door de uitgebalanceerde mix van materialen, geïntegreerde thermometer en de allerbeste kwaliteit is dit een must have voor elke keukenprins(es).

Een pan gemaakt van gietijzer, geëmailleerd, met een dikke wand en een deksel die goed afsluit zodat er geen lucht bij kan. Wereldwijd bekend als de Dutch Oven (ook wel braadpan genoemd). Wat kun je allemaal maken in een Ducth Oven? Wat eigenlijk niet? Stoofpotje, brood, soepen, ovengerechten en nog veel meer. Friet, garnalenkroket of churros frituren? Met de geïntegreerde thermometer geen enkel probleem!

Oprichter Mark Suurbier vertelt hoe deze op een unieke en duurzame manier wordt geproduceerd.