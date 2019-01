Geschreven op 21-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Dress for Success is een non-profit organisatie die mensen met een minimuminkomen gratis voorziet van passende kleding en adviezen voor een sollicitatie- of acquisitiegesprek.

In onze winkels helpen wij je bij het samenstellen van een nieuwe outfit en de manier waarop jij je presenteert. Zo zorgen we er samen voor dat je vol zelfvertrouwen op je presentatie of sollicitatiegesprek verschijnt en de kans op een goede eerste indruk niet hoeft te missen.

De kleding in de winkels is afkomstig van donaties uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat wij geen winstdoelstelling hebben, worden alle outfits en adviezen gratis verstrekt.

Meer dan 65% van onze klanten is succesvol! Klanten vertellen dat ze door de kleding en adviezen van Dress for Success met meer zelfvertrouwen solliciteren en sneller dan ze dachten weer werk gevonden hebben.

Heeft u nog goede, nette kleding die u, om welke reden dan ook, niet meer draagt? Bij Schulte Herenmode en bij de Winkels van Dress for Success kunt u deze kleding een nuttige bestemming geven. Schulte Herenmode zamelt bij alle vestigingen kleding in voor de vrijwilligersorganisatie ‘Dress for Success’, een concept dat werkzoekenden met geen of een minimum inkomen gratis aan kleding helpt, die past bij de functie waarop zij solliciteren.