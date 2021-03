Geschreven op 11-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Op 11 maart 2021 is tijdens de Bruggendag de Nationale Bruggenbank gelanceerd.

Dit is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen.

De Nationale Bruggenbank is een initiatief vanuit AmRoR, een samenwerkingsalliantie tussen Rijkswaterstaat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam.

Het beheer van de Nationale Bruggenbank ligt bij de Bruggenstichting.

Rijkswaterstaat heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we CO2-neutraal zijn en 50% minder primaire grondstoffen verbruiken. Hergebruik van bruggen is niet eenvoudig, maar wanneer het lukt, levert het een aanzienlijke reductie op van grondstoffenverbruik en daarmee gepaard gaande CO2-impact.

Op dit moment heeft een groot deel van de bruggen, die vanwege functiewijziging op de nominatie staat voor vervanging of sloop, nog niet het einde van haar levensduur bereikt. Deze bruggen zijn vaak nog zeer geschikt voor hergebruik op een andere locatie. Normaal gesproken wordt wel gekeken of onderdelen gerecycled kunnen worden, maar dit is hergebruik van een brug als geheel levert de grootste bijdrage aan klimaatsdoelstellingen.

Hergebruik is een belangrijke pijler voor een klimaatneutrale en circulaire infrasector. Een digitaal platform waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden, is dan een eerste onmisbare stap. We zien daarin voor overheden een primaire taak om ervoor te zorgen dat we tijdig inzichtelijk maken wanneer onze bruggen beschikbaar worden voor hergebruik. Op die manier heeft elke partij die een brug nodig heeft voldoende tijd om te onderzoeken of een beschikbare brug geschikt is.

Om onafhankelijkheid te waarborgen, is het beheer hiervan ondergebracht bij de Bruggenstichting, die al lange tijd over een uitgebreide database en kennis van alle Nederlandse bruggen beschikt.Hergebruik van bruggen is een complexe zaak. Daarom is op initiatief van AmRoR een Handreiking Hergebruik Bruggen (PDF) opgesteld, die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn en waar je aan moet denken bij hergebruik van een brug. Denk hierbij aan juridische aspecten zoals het eigendom en aansprakelijkheid bij hergebruik. Ook belangrijk zijn het transport en regelen van opslag van een brug. Daarnaast is de landschappelijke inpassing voor de omgeving belangrijk. Al dit soort onderwerpen komen in de handreiking aan bod.Een belangrijke les om van hergebruik van bruggen een succes te maken, is dat samenwerking tussen overheden en met marktpartijen essentieel is.

Overheden zullen met elkaar moeten kijken hoe zij hergebruik mogelijk kunnen maken en de expertise van de markt is onmisbaar bij de inpassing en technische uitvoering.Om onze leefomgeving op een duurzame en verantwoorde manier te gebruiken is het van belang kennis te blijven ontwikkelen en met elkaar te delen. Alle collega’s die zich bij het AmRoR netwerk hebben aangesloten, voelen die urgentie en zijn bereid hun tijd, kennis en vakmanschap te delen. AmRoR ’s belangrijkste doel is dan ook vernieuwing en uitbreiding van kennis en technologie.

