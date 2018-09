Hergebruik-Kringloop Geschreven op 18-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In Almere is de duurzame betoncentrale van de Theo Pouw Groep geopend. Een betoncentrale die onder meer gerecycled betonpuin en plantenvezels gebruikt voor de productie van nieuw beton. Een landelijke primeur voor de gemeente Almere.

Het beton van de betoncentrale in Almere bevat minimaal dertig procent gerecycled materiaal: oud beton wordt verwerkt tot een hoogwaardig grind- en zandvervanger. Dit vanuit de overtuiging dat het hergebruik van grondstoffen beter is voor mens en milieu, dan het alsmaar opnieuw produceren van grondstoffen.

Door betonpuin te hergebruiken wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd en wordt het honderd procent circulair.

Ook worden er plantenvezels aan het beton toegevoegd. “Het toevoegen van groene vezels is iets dat absoluut kan. Denk bijvoorbeeld aan beton dat wordt gebruikt voor het vervaardigen van fietspaden”, aldus Alexander Pouw, eindverantwoordelijke van de betoncentrale. In Almere komt er in 2019 een proefvak voor deze groene fietspaden, om de duurzaamheid te testen.

Bij de nieuwe centrale is een reeks aan verregaande innovaties doorgevoerd voor energiebesparing en duurzaamheid. Ook het transport verloopt zo duurzaam mogelijk. Voor de aanvoer van recycelingsmaterialen gaat de Theo Pouw Groep gebruik maken van elektrische vrachtwagens. Deze nieuwe generatie vrachtwagens laden niet meer op met een stekker in het stopcontact, maar maken gebruik van een nieuwe technologie waarbij de accu wordt opgeladen met behulp van waterstof. Het herladen van de vrachtwagenaccu duurt slechts twintig minuten.

In 2017 daagde de gemeente Almere het bedrijfsleven uit – in de vorm van de competitie Upcycle City – om mee te denken aan een circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Het plan van de duurzame betoncentrale is één van de winnaars. Een initiatief van Cirwinn, Millvision, Theo Pouw en Groen Gas Almere. Pouw: “De innovatiekracht van de gemeente Almere spreekt ons enorm aan, zeker op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en milieubesparing. Deze betoncentrale is een mooi voorbeeld van een circulaire oplossing van het betonpuin uit Almere en de regio.”

Als nummer twee van de competitie koos de jury voor de combinatie VelopA en NPSP. Zij hebben een circulaire bank ontwikkeld uit riet-, gras- en/of waterplantenafval en kalk dat vrijkomt uit het ontharden van water, vermengd met een biohars. De grondstoffen kunnen voor 70% uit restromen van Almere en omgeving worden gewonnen. Het biocomposiet (Nabasco 8010) composiet van 80% duurzame bioharder, dat voor 100% weer te hergebruiken is. Het onderstel is van hoogwaardig roestvrij staal.

De onderhouds- en vervangingskosten per jaar per zitbeurt zijn lager dan die van conventionele buitenbanken. Bovendien hebben de banken een langere levensduur, zodat de hogere aanschafkosten kunnen worden terugverdiend. De eerste circulaire zitbanken zullen naar schatting in 2018 in Almere geplaatst worden.

Zie ook: Duurzame Biobased Verkeersborden Van BioComposiet in Bergen Op Zoom by NPSP – De Duurzaamste Bestrating van Nederland: De ExcluNatura Pigmento en ExcluNatura Pure Olivine – Next Step Beton! Nul CO2 Beton by Van Nieuwpoort Betonmortel – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot