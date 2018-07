Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Dankzij het Convenant Recycling Betondakpannen worden vanaf heden door de 23 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, tussen de 15 en 25 miljoen betondakpannen op jaarbasis aangeboden voor recycling.

Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereniging breken en sorteren, hebben dat in het convenant vastgelegd. Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaat een hoogwaardige grondstof voor nieuwe betonproducten, bijvoorbeeld in nieuwe betondakpannen zelf.

Een grondstof met een lagere milieubelasting dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van onze aarde voorkomt.

De 23 dakdekkersbedrijven, de Dakmeesters verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude betondakpannen. Het materiaal wordt aangeboden aan gespecialiseerde recyclebedrijven, aangesloten bij BRBS Recycling. Deze verplichten zich tot het opwerken van de dakpannen tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuw beton.

De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de dakpannen apart te houden en de logistiek te regelen naar de specialistische recyclebedrijven die een recycle garantie afgeven. Recycling van de oude betondakpannen wordt een vast onderdeel van de reeds 15 jaar bestaande Daksysteemgarantie. Het onderdeel recycling wordt daarmee vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.