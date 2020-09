Geschreven op 8-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Coca-Cola in Nederland heeft aangekondigd men volledig overstapt op flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic).

Met deze stap is het niet langer nodig om nieuw plastic te gebruiken bij het maken van nieuwe flessen.

De transitie start vanaf volgende maand met alle kleine plastic flesjes, gevolgd door alle grote plastic flessen in 2021.

Na Zweden is Nederland het tweede land ter wereld waar deze overstap wordt gemaakt door Coca-Cola. Jaarlijks bespaart Coca-Cola in Nederland hiermee ruim 10.000 ton nieuw ‘virgin’ plastic. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 21 procent per jaar op de plastic flessen.

In Nederland is Coca-Cola de eerste frisdrankproducent die voor het volledige portfolio stopt met het gebruik van nieuw plastic in flessen. Eerder introduceerde de producent al flessen van 100 procent gerecycled plastic voor de merken Chaudfontaine en Fuze Tea. Het bedrijf pakt hier nu versneld op door met het volledige lokaal geproduceerde portfolio in Nederland waaronder de merken Coca-Cola, Sprite en Fanta1. Daarmee loopt Coca-Cola in Nederland voor op de West-Europese ‘This is Forward’ doelstelling om tegen 2023 minimaal de helft van het materiaal dat wordt gebruikt voor alle PET-flessen te laten bestaan uit gerecycled plastic.

De plastic flessen blijven volledig recyclebaar zodat ze steeds opnieuw kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe flessen. Het gerecycled plastic dat wordt gebruikt in deze flessen is afkomstig uit Nederland, dankzij een sterke lokale infrastructuur voor inzameling en recycling van verpakkingen.

Doordat er volgend jaar op alle Nederlandse plastic flessen statiegeld zit maakt Coca-Cola Nederland zijn plastic flessen binnenkort uit 100% gerecycled plastic.

Voor de Nederlandse regering is dit een opsteker. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven besliste in april 2020 dat dat er op 1 juli 2021 ook statiegeld zit op de kleine plastic flessen. Nauwelijks vijf maanden later kondigt de marktleider al aan dat al zijn plastic flessen in Nederland binnenkort uit 100% plastic recyclaat zullen bestaan.

Zie ook: Statiegeld op Kleine Plastic Flesjes Per 1 Juli 2021 Definitief: Statiegeld Op Blikjes Mogelijk In 2022 – Costa Rica Will be the First Country to Eliminate Single-Use Plastics by 2021 – Penzance in Cornwall: Het Eerste Plasticvrije Dorp in de UK – Plastic Free Pop-Up Store in Amsterdam: 680 Plasticvrije Bio Producten by Ekoplaza Lab – Koninginnedag Rotterdam: Act Green for the Queen – Starbucks Gaat Heffing Invoeren op Wegwerpbekers: Test Op 35 Lokaties in Londen – Food and Biobased Research: Duurzaam Verpakkingsmateriaal van Hernieuwbare Grondstoffen – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu – Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019 – Ban On Single-Use Plastic Across Europe Coming Before This Summer – Statiegeld op blikjes en kleine petflesjes moet zwerfafval voorkomen by Radar