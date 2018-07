Hergebruik-Kringloop Geschreven op 28-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Herbestemming is een tv-programma van omroep AVROTROS. Wekelijks om 19:30 uur te zien op NPO 2.

In De Herbestemming is te zien dat cultureel erfgoed een nieuwe locatie krijgt.

Dat gebeurt onder leiding van de bekende Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek.

Vanaf zondag 29 juli om 19:30 uur is het programma De Herbestemming te zien. Hierin bespreekt Piet Hein Eek hoe panden in Nederlandse steden een nieuwe bestemming hebben gekregen. In de zesdelige serie De Herbestemming struint hij van Maastricht tot Groningen langs boeiende plekken in het land. Van kolossale voormalige fabriekcomplexen tot aan een woonboot: in 35 minuten per aflevering bespreekt hij waarom het hergebruik van het ene gebouw prima geslaagd is, en het andere nog te wensen overlaat.

De eerste aflevering begint op het thuishonk van Eindhovenaar Eek: Strijp-R, onderdeel van de voormalige Philipsfabriek. Hier begon hij ooit zelf met het herbestemmen van een oude fabriekshal. Nu zijn er werkplaatsen, een showroom, een galerie, een muziekzaal en over een tijdje het hotel van de vormgever gevestigd. Vervolgens gaat het in het AVROTROS-programma naar de Limburgse hoofdstad waar onder meer het Kruisherenhotel en de Dominicanenekerk worden bezocht. In de andere vijf afleveringen struint Eek onder andere door het havenkwartier in Deventer en een voormalig Luftwaffe-complex in Den Helder.

