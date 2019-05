Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Greenwashing

Kwalitaria maakt sinds twee jaar reclame met Op weg naar 100% duurzaamheid. Dit is in strijd met de Nederlandse Reclame code, oordeelde de Reclame Code Commissie.

De reclame is misleidend omdat Kwalitaria zich onvoldoende inzet om deze claim waar te kunnen maken.

Op reclameborden die Kwalitaria gebruikt bij haar vestigingen is te lezen: “Op weg naar 100% duurzaamheid. Waar mogelijk gebruiken we Beter Leven keurmerk vlees, Plofkipvrije kipproducten, minder zout, minder suiker, minder vetten en méér groenten.”

Armanda Govers van stichting Even Geen Vlees vindt het ongehoord dat Kwalitaria zich hiermee al twee jaar profileert als duurzaam: “Inmiddels is duidelijk dat vlees van koeien het meest milieubelastende product in ons voedselpatroon is. Koeien produceren methaan en lachgas, twee broeikasgassen die schadelijker zijn dan CO2. Bovendien is er veel land voor nodig om de dieren te voeren”, legt Govers uit. “Alleen al in Nederland is 40 procent van ons totale grondoppervlak in gebruik voor veevoer. Als Kwalitaria echt voor duurzaam wilt gaan, dan mag de keten een voorbeeld nemen aan de Vegan Junk Food Bar.”

De Reclame Code Commissie stelt dat de inspanningen op gebied van dierenwelzijn niet ver genoeg gaan, omdat Kwalitaria waar mogelijk gebruik maakt van het Beter Leven keurmerk. Ook is niet duidelijk hoe het gebruik van minder zout, minder suiker en minder vet bijdragen aan duurzaamheid.