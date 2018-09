Geschreven op 14-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Greenwashing

Het nieuwe boekDe Groene leugen is ondanks de plezierige verteltoon een confronterend boek waarin Kathrin Hartmann haar lezers uiteindelijk ook een optimistische boodschap mee geeft: de wereld verbeteren is zo moeilijk niet, want het begint gewoon bij jezelf.

Consumenten kopen steeds vaker biologisch en hebben weet van hun te grote ecologische voetafdruk.

Bedrijven doen allerlei milieuvriendelijke beloftes zoals duurzame productie of eerlijke handel. Maar zijn deze beloftes ook betrouwbaar?

Nou nee. Bedrijven maken zich schuldig aan ‘greenwashing’. Ze ‘doen groen’, maar ondertussen gaan ze door met hun destructieve wijze van produceren.

Zo is er het bedrog van BP waarmee het zijn aandeel in de grootste olieramp ter wereld in de Golf van Mexico wil verbergen.

Of George Clooney, die ons wil laten geloven dat de cupjes van Nespresso duurzaam gemaakt worden. En wat te denken van de vernietiging van de regenwouden voor de productie van veevoer en palmolie?

Zelfs biologische palmolie blijkt een groene leugen! En de consument? Die wil deze ‘groene leugens’ maar wat graag geloven. We willen groener leven, maar zonder onze consumptie aan te passen.

Met haar plezierige manier van vertellen weet Kathrin Hartmann lezers van De Groene Leugen moeiteloos te overtuigen van haar gelijk.