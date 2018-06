Geschreven op 9-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Greenwashing

Chemelot, u weet wel de chemiesite in Limburg die energie slurpt, heeft plannen en ambities bekendgemaakt voor de chemiesite in 2050. En het moet natuurlijk niet gekker worden: men gaat zelfs voor klimaatneutraal in 2050.

Dat is natuurlijk complete onzin. Klimaatneutraal bestaat niet, er is geen definitie voor en is dus ook niet haalbaar.

Bovendien is een doelstelling zo ergens in 2050 ook niet echt realistisch.

Denk niet dat iemand zich in 2050 nog zal herinneren dat Chemelot dat plan ooit, zo’n 32 jaar geleden had.

Wat wel kan is CO2-neutraal en ik denk dat dat de bedoeling is. Ook dat wordt nog een enorme klus. Door aardgas en nafta gedeeltelijk te vergroenen en over te stappen op duurzame elektriciteit denkt het chemiepark zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft te kunnen reduceren.

Hoe men aardgas wil gaan vergroenen is een raadsel en is ook absoluut niet haalbaar. Geen idee hoe dat met nafta zit, maar ook dat lijkt mij vergezocht: vergroende nafta.

Op sommige terreinen moeten er nog technieken worden ontwikkeld en soms moet er wetgeving worden aangepast of infrastructuur worden aangelegd, aldus Chemelot. Daarnaast is het noodzakelijk dat er robuuste financiële arrangementen worden ontwikkeld om zaken te kunnen realiseren.

In het voorstel zijn de hoofdlijnen van de plannen voor 2050 beschreven met de daarbij behorende randvoorwaarden. Daarnaast is er een concrete lijst van projecten opgenomen voor een mogelijke CO2-reductie van circa vijftig procent in 2030.

Deze vergroening vindt plaats op basis van de volgende vijf programmalijnen: Elektrificatie op basis van groene energie, grondstofvergroening, circulair, procesverbetering en -optimalisatie, CCS en CCU

In de huidige situatie krijgt Chemelot twee grote fossiele stromen per buisleiding binnen; aardgas en nafta. Deze worden gebruikt als grondstof en energiedrager. Door deze stromen te vergroenen en voor de energievoorziening over te schakelen op duurzame elektriciteit, kunnen alle fabrieken binnen Chemelot verduurzamen. De grote mate van verbondenheid tussen de fabrieken biedt een unieke kans, maar maakt ook dat de verschillende stappen uitermate gecoördineerd moeten verlopen. Om deze visie tot werkelijkheid te maken, is ontwikkeling van technologie nodig door middel van proefprojecten en – op langere termijn – demoprojecten.

Op weg naar 2050, kan het chemiecluster tot 2030 al een aantal stappen in de goede richting zetten, op het gebied van gedeeltelijke vergroening van de twee grondstoffen en gedeeltelijke elektrificering. Daarnaast zijn er nog stappen mogelijk in energie-efficiëntie, de reductie van N2O, de inzet van CO2 als grondstof (CCU) en CO2-afvang en -opslag (CCS) als tijdelijke oplossing.

Chemelot in Sittard-Geleen heeft deze plannen ontwikkeld in nauwe samenwerking met de provincie Limburg en zal in de komende tijd verder werken aan de praktische vertaling en uitwerking van de plannen.

Nou daar ben ik zeer benieuwd naar. Ik krijg de indruk dat men bij Chemelot lukraak wat termen en kreten die wel goed klinken op een hoop heeft geveegd. Dat uitwerken naar een praktische vertaling wordt nog een enorme zo niet onhaalbare klus. Vooralsnog plaatsen wij dit nieuwd in de categorie greenwashing.

