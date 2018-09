Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

De Green Deal is een nieuw instrument dat meestal een complexe problematiek behandelt, vaak samen met vele andere partijen.

Om de Green Deal te doen slagen is bij alle partijen de nodige flexibiliteit, gedrevenheid en leergierigheid nodig.

Ook de Vlaamse overheid zit als belangrijke partner in de overeenkomsten.

Om alle beleidsdomeinen van de overheid goed te doen samenwerken zetten we een aantal ondersteunende structuren op.

We werken met een loket, een werkgroep, een facilitator en een stuurgroep per green deal.

Dit loket is de plek waar je moet zijn om een Green Deal op te starten. Hier kan je terecht met vragen en moet je de projecten indienen. Het Green Deal loket maakt deel uit van het Departement Omgeving – Afdeling Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene Economie.

De Green Deal werkgroep waakt over de goede werking van de Green Deals. Ze zal de ingediende projecten beoordelen, opvolgen en een projectfacilitator aanduiden.

Omdat een Green Deal vele thema’s kan omvatten, is de werkgroep multidisciplinair samengesteld door leden uit de hele Vlaamse overheid: Departement Omgeving, OVAM, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Experten uit Mobiliteit en openbare werken, VMM, Departement EWI, Departement WSE, VEA. Op basis van de opgedane ervaringen kan de samenstelling steeds worden aangepast.

Per Green Deal zal de meest betrokken overheid een personeelslid aanstellen als projectfacilitator. Deze persoon is tijdens de opstart en uitvoering van de green deal de spil langs overheidszijde. Zo start hij/zij mee de onderhandelingen op en zal hij/zij binnen de Vlaamse overheid de nodige initiatieven nemen om de Green deal af te sluiten en goed te doen lopen. Hij/zij bekijkt mee welke engagementen de Vlaamse overheid in de deal kan opnemen en volgt op dat deze worden nagekomen.

Deze persoon is ook het overheidscontactpunt voor de initiatiefnemers en zal de voortgang van de Green Deal regelmatig terugkoppelen met het Green Deal loket en de Green Deal werkgroep.

Per Green Deal richten de initiatiefnemers een stuurgroep op die representatief is samengesteld uit de deelnemende partijen en die waar nodig wordt aangevuld met externe experten. De Vlaamse overheid wordt minstens door de projectfacilitator in de stuurgroep vertegenwoordigd. Maar alle andere relevante overheidspartijen kunnen ook toetreden.

De stuurgroep zorgt voor: de opvolging van en het waken over de uitvoering van de Green Deal, een jaarlijks voortgangsverslag, een eindrapport met daarin de werking en de resultaten van de Green Deal. De stuurgroep spreekt af wie de dagelijkse leiding van de Green Deal op zich neemt. Voor de uitwerking van deelaspecten kunnen bijkomende tijdelijke werkgroepen worden opgericht.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. De overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning.

Er wordt bewust gebruik gemaakt van de dynamiek, de creativiteit en de kennis die in de samenleving aanwezig zijn om deze maatschappelijke (milieu-)uitdagingen aan te gaan. Zowel bedrijven en organisaties als de overheid kunnen voorstellen aanbrengen.

De Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen. Alle partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren. Het convenant moet de weg vrijmaken, zorgt voor een versnelling of dient als hefboom voor andere (gelijkaardige) initiatieven. De doorlooptijd is in het ideale geval niet langer dan drie à vier jaar. De opgedane ervaring en kennis komt in een eindrapport dat publiek verspreid wordt. Om dit instrument voldoende slagkracht te geven is een beleidsdomeinoverschrijdend draagvlak en samenwerking tussen de overheden noodzakelijk.

De rol van de overheid kan ruim worden ingevuld, maar zal vooral faciliterend en ondersteunend zijn. Het gaat niet over financiële ondersteuning voor de partner(s), maar er kan wel hulp zijn bij de zoektocht naar financiering. Bij subsidies krijgen de partners bijvoorbeeld geen voorrang, maar kan de overheid wel voor de nodige informatie zorgen.

In het kader van de Green Deal kan onderzocht worden om ‘experimenteerruimte’ of ‘regelluwe zones’ te creëren. Wat dit juist inhoudt moet in functie van het probleem bekeken worden. Zo kan bijvoorbeeld mogelijk ruimte geboden worden aan de soms moeilijke startfase van een innovatief project. Of op deze wijze kan een doorbraak of verandering op systeemniveau worden bereikt.

Het oplossen van het knelpunt moet aansluiten bij de rol van de Vlaamse overheid en niet zozeer bij de verantwoordelijkheid van andere bestuurslagen zoals provincies of gemeentes. Ook voor Europese en internationale wet- en regelgeving kunnen geen toezeggingen gedaan worden in een Green Deal.

Het idee is gebaseerd op de Nederlandse Green Deal en werd vertaald naar de Vlaamse context. De Green deal kent zijn oorsprong in de beleidsnota en -brief Omgeving. Zie ook: Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving – Green Deal is Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie

