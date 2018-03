Geschreven op 24-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De deal moet de kans van slagen van deze energieprojecten vergroten. Het moet vooral gaan helpen inwoners en andere belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te betrekken.

De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief, omdat zij van mening zijn dat de kans van slagen van projecten voor windenergie, grootschalige zon of andere vormen van duurzame energie vergoot wordt, als aan de voorkant de omgeving goed betrokken wordt.

Het gaat er daarbij om, om inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden te betrekken bij de plannen; op het juiste moment en op de juiste manier. Het is daarbij belangrijk om op lokaal niveau te bespreken voor welke uitdagingen waar we staan op gebied van energie en duurzaamheid. Ook de lusten- en lastenverdeling (wie profiteert van de opbrengsten?), definitieve lokatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

Met de ondertekening van deze Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering van participatieprocessen. De partijen hebben echter geconstateerd dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie, volop in ontwikkeling zijn.

Partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met: inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden; het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd; het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties uit alle betrokken sectoren: milieuorganisaties, omwonenden, de energiesector en de financiële en agrarische sector vanuit zowel de publieke, als de private sector. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goed vormgegeven participatieprocessen onderschrijven. Onder meer het Ministerie van EZK en vier collega departmenten, Vereniging Nederlandse Gemeente, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse Vereniging van Banken, LTO Nederland, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleiden en Staatsbosbeheer ondertekenden de Green Deal.

