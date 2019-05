Geschreven op 15-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Het groeiende aantal partners van de Green Deal Groene Daken wil ook na de afronding van de Green Deal blijvend samenwerken aan meer en betere daken.

Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende 4 jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen als oplossing voor meerdere maatschappelijke opgaven.

Dat staat in het Green Deal Groene Daken Legacy document.

In het document wordt het dak als oplossing voor een aantal maatschappelijke urgenties gepresenteerd:

Meer wateroverlast, droogte en hitte door toenemende klimaatverandering

Blauwgroene daken helpen met waterbeheer en verkoeling

De energietransitie vraagt om ruimte voor het opwekken van duurzame energie

Slimme energiedaken combineren energie opwekken met verkoeling door verdampend groen

Toenemende verstedelijking verdringt gezond groen in stad en omgeving

Gebruiksdaken bieden ruimte aan ontspannen, bewegen en ontmoeten

Biodiversiteitsverlies door toenemende bebouwing en versnippering

Natuurdaken als stapstenen versterken vlinder-, vogel- en andere soorten

Verdichting van bebouwd gebied en meerdere maatschappelijke opgaven vragen om integraal duurzaam ruimtegebruik

Multifunctionele daken bieden integraal duurzame oplossingen door slimme combinaties van functies op het dak

Om tot deze oplossingen te komen wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak:

Helpdesk met toegespitste informatie en rekentools voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en –beheerders

Ontsluiten van stimulerende instrumenten voor overheden zoals omgevingsvisie, financiële prikkels, communicatie en bestemmingsplan, met tips en voorbeelden

Innovaties bij leveranciers aanjagen en ontsluiten, waaronder slimme water- en energiedaken, bomen- en natuurdaken die CO2 vastleggen

Regionale campagnes en slimme financiering voor burgers en bedrijven

Onderzoek en opleidingen versterken en verbinden met opgaven, zoals watermanagement, stedelijke natuurtypologie en gezondheid

Slimme financiering door korting op belasting, ontwikkeling van een fonds en hypotheekrentekorting

Kennis delen en verspreiden via werkbijeenkomsten, partnerevents, website, social media en nieuwsflitsen

De resultaten van vijf jaar Green Deal Groene Daken zijn gebundeld in de Green Deal Groene Daken Legacy. (PDF). De Legacy bevat een overzicht van ontwikkelingen, successen en producten van de Green Deal Groene Daken in de vorm van een tijdlijn. De Green Deal Groene Daken liep officieel tot en met mei 2019. Op 13 mei 2019 is de Green Deal Groene Daken feestelijk afgesloten met een bijeenkomst in Nieuwspoort. Hier werd ook de Legacy overhandigd aan de Deltacommissaris Peter Glas.

Vanaf 1 juni werkt de coalitie haar opvolger Nationaal Daken Plan verder uit, voor een vliegende start vanaf 2020. De focus ligt op het onbenutte potentieel op het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit, gezondheid.

