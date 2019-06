Geschreven op 26-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen engageer je je om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via een eigen actie te bevorderen.

Acties binnen deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek hebben minstens een van de volgende 4 doelen: Voertuigkilometers vermijden. Voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip. Voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen. Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek.

Innoveren in stedelijke logistiek kan op verschillende vlakken en door verschillende actoren. Deze Green Deal zet in op bewust gedrag van consumenten, bedrijven en chauffeurs, nieuwe logistieke concepten, zinvol beleid en doelmatige planning, multi- en combimobiliteit en technologische innovaties. Alle acties binnen de Green Deal beschouwen verkeersveiligheid en het niet laten toenemen van congestie en geluidsoverlast als belangrijke randvoorwaarden.

Partners erkennen dat ze voordelen zien in duurzame stedelijke logistiek voor zowel de maatschappij als voor

hun organisatie. Door via specifieke acties of gerichte ondersteuning de mogelijkheden voor duurzame stedelijke logistiek te vergroten en die onder de noemer van de Green Deal onder de aandacht te brengen worden zowel de markt als verschillende overheidsniveaus gestimuleerd om sterker in te zetten op duurzame stedelijke logistiek.

Initiatiefnemers en ondersteunende partijen zullen de deelnemers inspireren, stimuleren en coachen tijdens de opstart en uitvoering van hun zelfgekozen acties. Ze brengen deelnemende en ondersteunende partijen minstens 2 keer per jaar samen tijdens thematische sessies. Zo inspireren deelnemers ook elkaar en worden ze uitgedaagd via binnen- en buitenlands cases.

