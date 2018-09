Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee.

Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Omdat doen beter is dan erover te praten, heeft Vlaanderen Circulair in 2017, samen met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu een Green Deal Circulair Aankopen opgezet. Meer dan 100 organisaties hebben zich geëngageerd om de komende twee jaar elk twee circulaire aankoopprojecten op te zetten. Daarnaast zijn er zo’n 50 ondersteunende organisaties die hun expertise zullen inzetten om de aankopers te helpen in deze experimenten en om de inzichten te delen met andere aankopers.

Aankopers hebben zich geëngageerd om twee circulaire aankoopprojecten op te zetten en tot een goed einde te brengen tussen juni 2017 en juni 2019. Van facilitatoren verwachten we dat zij al tegen het einde van 2017 een concreet uitgewerkt projectvoorstel indienen en een duidelijk engagement tonen om hun expertise in te zetten om waarde te creëren binnen het netwerk van de Green Deal Circulair Aankopen.

De deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen vormen samen een lerend netwerk. Het resultaat van dit lerend netwerk zal uniek zijn in Europa: meer dan 200 experimenten waarin kennis en ervaring wordt opgebouwd, tools en methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking worden uitgetest, allen met oog op het sluiten van de materiaalkringlopen. Ook de producenten en leveranciers worden betrokken. Want circulair aankopen kan enkel slagen in dialoog met de markt, en wanneer we in partnerschap naar circulaire oplossingen zoeken.

Zo’n vier keer per jaar brengen we de aankopers en facilitatoren bij elkaar om hen te inspireren via Vlaamse en buitenlandse cases. Behalve inspireren gaan we tijdens deze dagen ook concreet aan de slag met concrete vraagstukken aangebracht door de aankopers, en met tools en meetinstrumenten. We ontdekken samen wat transitiemanagement betekent voor aankoop, exploreren de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving op de overheidsopdracht, en nog veel meer.

Omdat sommige organisaties al enige ervaring hebben, terwijl anderen nog helemaal in de kinderschoenen staan, bieden we een basisvorming aan via een online leerplatform (enkel voor deelnemers). Zo krijgt iedere deelnemer de kans om op z’n eigen ritme te leren, op momenten dat het hem/haar het beste uitkomt.

