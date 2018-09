Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Water is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen.

Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie.

Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan.

Binnen deze Green Deal is het dan ook de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen.

Deze Green Deal is van toepassing voor alle brouwerijen die werk willen maken van een duurzamer watergebruik, ongeacht of dit is via maatregelen om minder water te gebruiken of via maatregelen om minder grondwater te gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand. Zowel brouwerijen die hun eerste stappen zetten in een duurzamer watergebruik als zij die hierin al ver gevorderd zijn, zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met de individuele reductiemogelijkheden en de eigenheid van de brouwerij en haar activiteiten.

De Green Deal biedt een lerend netwerk met andere brouwerijen, reflectie met de overheid, een gezamenlijke aanpak van eventuele knelpunten …

De Green Deal Brouwers is op 6 september ondertekend door Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Overheid (Departement Omgeving en VMM), Vlakwa en negen brouwerijen (AB InBev, Alken Maes, Cornelissen, Haacht, De Halve Maan, Het Anker, Huyghe, Verhaeghe Vichte, Duvel

Moortgat). De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.

